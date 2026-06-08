Invitan en Cozumel a descubrir mundo nocturno de los cocodrilos

La cita es la Fundación de Parques y Museos

Experiencia que combina ciencia ciudadana, educación ambiental y observación responsable

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- En el marco del Día Mundial del Cocodrilo, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a la comunidad a participar en la actividad “El Mundo Nocturno de los Cocodrilos”, una experiencia de educación ambiental y ciencia ciudadana que se llevará a cabo el próximo 12 de junio, a partir de las 18:00 horas, en el Parque Ecoturístico Punta Sur.

El director de Punta Sur, Jesús Benavides Andrade, explicó que la actividad, en la que pueden participar personas de todas las edades, busca acercar a la población al conocimiento de una de las especies más emblemáticas de los humedales de Cozumel, promoviendo el respeto, la conservación y la comprensión de su importante función dentro de los ecosistemas costeros de la isla.

Especificó que primero se impartirá una plática informativa acerca de la importancia de los cocodrilos en Cozumel, impartida por el biólogo Héctor González Cortés, subdirector de Punta Sur, para que quienes asistan conozcan aspectos relevantes sobre la biología, comportamiento y valor ecológico de los cocodrilos. Posteriormente, abordarán la embarcación Tatich para realizar un recorrido de observación por la Laguna Colombia, uno de los principales refugios naturales de esta especie en el sur de Cozumel.

La actividad se desarrollará durante el atardecer y las primeras horas de la noche, periodo en el que los cocodrilos presentan una mayor actividad. Esta condición permitirá a las y los asistentes observar de manera segura y responsable su comportamiento en estado silvestre, fortaleciendo la conexión entre la comunidad y el patrimonio natural de la isla, indicó Benavides Andrade.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, señaló que esta experiencia contribuirá a despertar el interés de la ciudadanía por la conservación de la biodiversidad y fomentará la participación activa en el cuidado del medio ambiente.

Las personas interesadas pueden inscribirse al correo parquepuntasur@cozumelparks.org, ya que el cupo es limitado. Se recomienda llevar termo con agua y lámpara de mano o de cabeza para una mejor experiencia durante el recorrido.

Educación ambiental con rodada infantil

Cozumel.- Como parte de las actividades para continuar celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de la Bicicleta, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) realizó una rodada recreativa y educativa en el Parque Urbano Corazón (PUC), en la que participaron niñas y niños de entre 7 y 11 años de edad.

Personal de la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social (PAS) y del propio parque dieron la bienvenida a las y los participantes, quienes acudieron con bicicletas, monopatines y otros medios de movilidad no motorizada para recorrer los senderos del espacio natural, rodeados por la flora y fauna característica de la isla que sobresale en medio de la mancha urbana.

Durante el recorrido, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de observar y apreciar la riqueza natural que alberga el parque, mientras que al finalizar participaron en diversas actividades lúdicas con temática ambiental, diseñadas para fortalecer sus conocimientos y generar conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad de Cozumel.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, mencionó que acercar a las nuevas generaciones a los espacios naturales y brindarles experiencias significativas de aprendizaje contribuye a fortalecer su vínculo con la naturaleza y a formar agentes de cambio que participen activamente en la conservación del patrimonio natural de la entidad.

La FPMC continúa impulsando programas y actividades de educación ambiental que promuevan la participación de la comunidad, especialmente de la niñez, en el cuidado y conservación de los ecosistemas que hacen de Cozumel un lugar único por su riqueza biológica.

La FPMC invita a la comunidad a participar en la actividad “El Mundo Nocturno de los Cocodrilos”, una experiencia de educación ambiental y ciencia ciudadana que se llevará a cabo el próximo 12 de junio, a partir de las 18:00 horas, en el Parque Ecoturístico Punta Sur.