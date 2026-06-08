EU seguirá negociando con Irán aunque Israel no esté de acuerdo

Anuncia el vicepresidente Vance

El acuerdo para poner fin a la guerra también depende de que Washington libere fondos iraníes

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo.

“Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos” señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán, durante una entrevista exclusiva con Fox News.

El vicepresidente defendió la continuidad del diálogo al afirmar que la estrategia de la Casa Blanca busca «reducir los riesgos de conflicto y abrir un espacio real de negociación”, frente a la alternativa de romper el contacto diplomático.

Vance subrayó que el enfoque actual responde a una evaluación de intereses nacionales, al sostener que cree «que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo.

Los intentos de negociación

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que Teherán y Washington siguen trabajando, a través de la mediación de Pakistán, en un acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países.

Según sus declaraciones, recogidas por la agencia iraní Tasnim, Irán y Estados Unidos están “intercambiando opiniones y perspectivas a través de Pakistán para alcanzar el texto final”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar «inmediatamente», después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

Pide Teherán liberar 24,000 mdd en fondos iraníes

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra también depende de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte liberar 24,000 millones de dólares en fondos iraníes congelados, declaró este viernes un alto cargo de la República Islámica a la CNN.

“Las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación”, explicó Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista con la cadena estadounidense en Teherán.

Rezaei insistió en que “la pelota está ahora en el tejado de Trump”.