ÁLVARO DÍAZ ANUNCIA SU OMAKASE TOUR

TRAS EL lanzamiento DE SU nuevo ÁLBUM

Encabezará su mayor espectáculo hasta la fecha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México

Los Ángeles, California – Luego del lanzamiento de su álbum aclamado por la crítica, OMAKASE, disponible a través de Universal Music Latino, Álvaro Díaz anuncia su OMAKASE Tour que recorrerá 33 ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos. La gira llevará la producción en vivo más ambiciosa hasta la fecha a diferentes escenarios, la cual transmitirá el mundo cinematográfico del álbum y su innovador sonido que desafía géneros musicales, con una experiencia inmersiva para sus fans.

Con el OMAKASE Tour, Díaz encabezará su mayor espectáculo hasta la fecha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el cual cuenta con una capacidad para 17,000 espectadores. Además, estará de regreso al Movistar Arena de Bogotá, donde el año pasado agotó las entradas para 14,000 fans. En la etapa estadounidense de la gira, Díaz se presentará en escenarios destacados como The Fillmore en Miami Beach y The Wiltern en Los Ángeles.

Considerado por muchos como su trabajo más evolucionado hasta la fecha, OMAKASE marca un capítulo nuevo y audaz en la carrera de Díaz. Inspirado en la experiencia gastronómica tradicional japonesa, el álbum le permite entrelazar sabores, texturas, y combinaciones inesperadas en un viaje sonoro meticulosamente elaborado. Los fans pueden esperar esa misma atención al detalle y visión creativa cuando el proyecto cobre vida sobre el escenario en cada uno de los conciertos.

Desde su lanzamiento, OMAKASE se ha convertido en un fenómeno global, alcanzando el número 1 en más de 16 países, entre ellos México y Colombia. El proyecto también debutó en el número 1 de la lista Top Álbumes Debut Global de Spotify la semana de su lanzamiento. Con colaboraciones de Tainy, Akrilla, Jesse Báez, RUBI, y Latin Mafia, OMAKASE consolida aún más el liderazgo del artista, tres veces nominado a los Latin GRAMMYs, como uno de los referentes más importantes de la nueva generación de la música latina.`