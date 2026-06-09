GEM beneficia a Naucalpan al dignificar los espacios educativos: Isaac Montoya

Entrega de obras en el plantel Conalep 188

Naucalpan, En la colonia Mártires de Río Blanco, el alcalde Isaac Montoya Márquez junto con el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti), Miguel Ángel Hernández Espejel, entregó obras de infraestructura en el plantel Conalep 188 Naucalpan II, esfuerzo conjunto, reflejo de que la transformación educativa está llegando a rincones antes eran ignorados.

El alcalde destacó el trabajo y sensibilidad de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por dignificar los espacios educativos y garantizar una mejor calidad de enseñanza, y subrayó que, contar con dos grandes maestros, que conocen a fondo las comunidades desde la base, ha sido de gran beneficio para este municipio.

Los trabajos realizados a través de la Secretaría de Educación, consistieron en la construcción de una cisterna, un muro de contención y la rehabilitación de jardineras, acciones que requirieron una inversión de 396 mil pesos.

El presidente municipal enfatizó que con el programa La Escuela es Nuestra, se está realizando una labor histórica por la educación en Naucalpan y afirmó que invertir en la educación transforma mentes, fomenta la empatía comunitaria y apuesta por el humanismo.

Montoya Márquez al referirse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, recordó la crítica de los sectores neoliberales hacia el proyecto. Sin embargo, celebró que hoy la institución cuenta con una matrícula de 1,064 alumnos y se consolida como una alternativa real para la juventud.