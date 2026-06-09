No he renunciado al PRI, afirma el ex dirigente Carlos Islas Neri

Reitera públicamente su lealtad

Naucalpan, Méx.- Carlos Islas Neri ha reiterado públicamente su lealtad al Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmando que se mantiene firme en sus convicciones y desmintiendo cualquier rumor sobre una supuesta salida del partido.

El ex regidor y ex dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI en Naucalpan, dejó en claro su postura política «no confundamos una cosa con otra. Sí acompañé a mí amigo David Parra a su renuncia al PRI, pero sigo firme en el Revolucionario Institucional», dijo.

“David Parra es mi amigo y como tal siempre lo apoyaré, esté donde esté”, señaló Islas Neri y reiteró: “yo no he renunciado al PRI en ningún momento”.

Siempre he sido priísta y lo seguiré siendo toda mi vida. En algún momento se irán las malas direcciones y llegará una buena conducción del partido que verdaderamente represente a la militancia priísta», abundó.

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Subrayó la importancia de trabajar bajo una sola línea partidista y en unidad para propiciar el crecimiento estable de los municipios mexiquenses y muy en especial Naucalpan.

Finalmente, Carlos Islas sostuvo que su trayectoria como servidor público y representante tricolor se rige bajo principios inquebrantables que descartan su incorporación a otras fuerzas políticas.