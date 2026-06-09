Autoriza el Cabildo de Atizapán de Zaragoza otorgar estímulos a policías

Presupuesto de más de 8 mdp

Atizapán de Zaragoza, Mex.- “Sin duda alguna que esta localidad ha destacado en materia de seguridad pública entre los 125 municipaque conforman la entidad mexiquense y luego de la autorización del Cabildo de otorgar estímulos al personal operativo de seguro se seguirá en los primeros lugares”.

Reconocieron lo anterior diversos sectores de la sociedad luego de que se destinará un presupuesto de más de ocho millones de pesos con el objetivo reconocer el trabajo, compromiso y resultados que diariamente brindan las y los agentes en favor de la seguridad de las familias atizapenses.

Con la entrega de este estímulo, el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, reitera su reconocimiento a la labor del cuerpo de seguridad del municipio, a quienes también se les ha dotado de mayor equipamiento y una capacitación permanente.

La Tesorería Municipal será la encargada de realizar las acciones administrativas correspondientes para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el cuerpo edilicio.

Finalmente los liderazgos de este municipio recordaron que el ex Comisario Fabian Gómez Calcáneo, dejó un buen legado en Atizapan en esta materia.