Arranca en Tlalnepantla el programa “Contigo al Volante”

Tlalnepantla, Méx. – El alcalde Raciel Pérez Cruz dio inicio formal al programa de manejo gratuito “Contigo al Volante”, el cual tiene como propósito fundamental fortalecer la autonomía, la movilidad segura y el bienestar de quienes atienden diariamente a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. «Es momento de dejar de romantizar el trabajo doméstico no remunerado y asumirlo como una tarea ardua que muchas veces restringe el derecho al esparcimiento», dijo.