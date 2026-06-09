La presidenta Sheinbaum no busca quien se la hizo, sino quien se la pague

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En momentos en que arrecian los conflictos por las demandas de diversos grupos sociales, pareciera recomendable llamar a la unidad y a calmar ánimos, pero la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo no parece estar de acuerdo con tal percepción, pues en vez de apaciguar, prefiere denostar a reales o imaginarios enemigos.

No son pocos los problemas que afronta la primera mandataria, pues de acuerdo con recuentos aparecidos en los medios de comunicación en las últimas horas, se esperan entre nueve y once actos de protesta en momentos previos a la inauguración del Campeonato Mundial de Futbol, la cual se realizará en el Estadio Ciudad de México, originalmente Azteca y también llamado por momentos Guillermo Cañedo y, últimamente, Banorte.

El grupo inconforme que genera más trastornos es, sin duda, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene mucha experiencia en presionar a las autoridades de todos los partidos, pues inició sus violentos pataleos desde su nacimiento, en el ya lejano año de 1979. Desde entonces han presionado a gobiernos federales y estatales surgidos del PRI, del PAN, del PRD y ahora de Morena respaldado por sus satélites del PVEM y PT.

Otra organización con gran capacidad de realizar grandes bloqueos y generar caos no sólo en las ciudades sino también en las carreteras es la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), que no actúa sola, sino que está aliada con organizaciones campesinas que aportan otra importante capacidad de movilización. Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exigen apoyos al sector agrícola, precios de garantía y financiamiento para productores.

Las demandas, además de mejores precios para los productos agropecuarios, consisten en cuestiones aparentemente muy simples, pero que no han podido ser cumplidas por las autoridades, como son mayor seguridad en carreteras, combate al robo de carga y eliminar la extorsión por cuenta de los propios “agentes de la autoridad”.

Madres buscadoras. Sus demandas tienen dos puntos centrales: que el gobierno cumpla con su responsabilidad de cumplir una tarea efectiva en la localización de las personas desaparecidas, para que esa responsabilidad deje de recaer en las familias, y, al menos, protección para los buscadores que sustituyen a las autoridades, para que no se sumen a las víctimas de las organizaciones criminales. Reportes oficiales reconocen que, al menos 27 personas buscadoras (en su gran mayoría madres) han sido asesinadas desde 2010, con más de 20 casos documentados en el periodo de 2010 a 2025.

Muy ligado a lo anterior, está el colectivo Hasta Encontrarles CDMX, que anunció actividades también actividades de protesta, a partir de hoy 10 y sobre todo a partir de mañana. Anuncian movilizaciones zonas como el Zócalo y puentes de avenidas principales.Para el jueves 11, anuncian una “megamanifestación desde las 8:30 horas con dirección a las inmediaciones del estadio capitalino. Los contingentes planean formar vallas humanas y colocar los rostros de los desaparecidos en los accesos al recinto, con el fin de que se comprenda la magnitud de la crisis humanitaria de desapariciones en el país.

También están los pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) afectados por la demagógica reforma legal promovida por el régimen para acabar con lo que calificaron de jubilaciones “doradas”, supuestamente excesivas (tal vez en algunos casos) pero que afectaron a muchos inocentes. Por ello, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros llamó a jubilados y trabajadores petroleros a manifestarse en inmediaciones del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Picacho.

También pretenden estar en las calles, los denominados colectivos sociales, integrados por diversos grupos ciudadanos que planean entre otras protestas una “cascarita contra el despojo y por la vida”, la cual se realizaría cerca del estadio mundialista, sobre la Avenida del Imán, una de las principales vialidades de acceso al inmueble.

Otros reportes preliminares se advierten acerca de posibles concentraciones de personal médico y trabajadores del sector salud en las inmediaciones de Parque Cantera y Avenida del Imán. No, no pertenecen al sistema de salud “como el de Dinamarca”, que tanto han ofrecido los jefes de la llamada Cuarta Transformación. Sus exigencias se relacionan con la contratación de personal, mejores condiciones laborales y fortalecimiento del sistema de salud pública.

Como se aprecia, es una buena colección de justificadas demandas que debe atender el gobierno que dice construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, su titular, la presidenta Sheinbaum, lejos de concentrarse en ellos, todavía suma más potenciales rivales.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo federal agregó a sus potenciales enemigos al empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente del grupo que lleva su apellido, al que acusó de promover protestas violentas, en combinación con la CNTE. Lo que sí, la mandataria se cuidó de aclarar que no tiene pruebas.

“No tengo pruebas, pero digo que los extremos se juntan, vamos a sumar uno más uno. Lo digo de manera muy responsable: Cómo es que un empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México llama a la violencia porque eso es lo que dice ahí”, afirmó Sheinbaum en su mañanera de ayer.

Ayer, martes, Sheinbaum denunció que hay sectores de la ultraderecha y grupos radicales que buscan construir una narrativa de caos e inestabilidad en México a través de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como parte de los cuales vinculó al empresario Ricardo Salinas Pliego.

La mandataria sostuvo que las movilizaciones magisteriales han derivado en acciones que ya no corresponden exclusivamente a demandas laborales y que forman parte de una estrategia para desacreditar al gobierno federal, particularmente en vísperas de eventos internacionales de relevancia para el país.

“Hay una provocación para decir: Miren qué mal está la situación de México. Nosotros lo vemos como una provocación”, añadió.

La jefa del Ejecutivo Federal, que tiene antiguas rencillas con el propietario de Televisión Azteca por el pago de impuestos, señaló que las recientes declaraciones de Salinas Pliego están relacionadas con actos de presión y bloqueos impulsados por sectores radicales.

“No tengo pruebas, pero digo que si los extremos se juntan. ¿Cómo es? Vamos a sumar 1 más 1. Lo digo de manera muy responsable. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México, haciendo propaganda contra el gobierno de México, que tiene empresas, llama a la violencia?

“Quieren hacer parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande”, al mismo tiempo aseguró que “la gente apoya al gobierno”. También dijo que “vamos a actuar de manera muy responsable y está garantizada la inauguración. También repitió que su gobierno no va a caer en ninguna provocación.

“Quieren colocarnos en esta circunstancia desde la ultraderecha y también otros grupos supuestamente muy radicalizados que caen en estos casos”, afirmó la mandataria, quien concluyó con una garantía: “El mundial se va a disfrutar”.

El punto más álgido de la conferencia de este 9 de junio ocurrió cuando la titular del Ejecutivo proyectó un fragmento de una entrevista entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la periodista Adela Micha. En el video, el dueño de TV Azteca desestima la utilidad de las manifestaciones pacíficas y sugiere escalar las medidas de protesta ciudadana.

“A lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. A lo mejor es necesario presencia física y bloquear los accesos, nada de que manifestación de blanco y pacífica. ¡Vale madre! Ya lo hicieron y no sirve para nada, tiene que ser más rudo.”

La polémica entre mandataria y empresario es muy anterior. Antes de estas últimas acusaciones de Sheinbaum, el dueño de TV Azteca se burló del lanzamiento de Olinia, el auto eléctrico que presumió la Presidenta como mexicano.

El empresario advirtió que a los mexicanos les conviene más comprarse una moto Italika, que vende en su cadena Elektra, que un auto de 150 mil pesos, ya que es más barata, están disponibles a la venta ahora mismo y con mejor velocidad.