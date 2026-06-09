Mundial dejará hasta 10,000 mdp a pequeños comercios en México

Llueva, truene o relampaguee, el balón va a rodar

Las tiendas de abarrotes serían las principales beneficiadas porque la mayoría de mexicanos lo verá en casa

Más allá de la pasión deportiva que despierta entre millones de personas, el Mundial 2026 representa uno de los eventos de consumo más importantes de los últimos años para México, que cuenta con una gran afición.

La Copa FIFA no sólo se jugará en los estadios; para las tiendas de abarrotes, carnicerías, fruterías, cremerías, cocinas económicas, taquerías, depósitos de bebidas y comercios de barrio, esta justa deportiva representa una oportunidad excepcional para fortalecer sus ventas y dinamizar las economías locales.

De acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), este magno evento deportivo podría generar una derrama de entre 8,500 y 10,000 millones de pesos para los pequeños comercios en México.

De acuerdo con el sondeo, cerca del 14% de la derrama económica del torneo beneficiará a comercios como tiendas de abarrotes, depósitos de cerveza, así como de alimentos preparados, bebidas y víveres, toda vez que millones de aficionados verán los partidos en casa.

La mayor parte de la derrama económica en el comercio de máxima proximidad se concentrará en la venta de alimentos preparados, agua, refrescos, cerveza y abarrotes, que en conjunto podrían representar hasta el 90% de las compras recurrentes de los consumidores durante la justa mundialista, destacó en un comunicado el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

Tienditas de abarrotes, las más beneficiadas

Las tiendas de abarrotes serían las principales beneficiadas de la derrama económica, al captar aproximadamente 2,550 millones de pesos o el 30% de las ventas relacionadas con el Mundial.

Lo anterior debido a que estos comercios serán uno de los principales puntos de abasto para las reuniones familiares y una esperada mayor venta de refrescos, agua, botanas, hielo, pan, embutidos, snacks, lácteos, desechables, productos enlatados y carbón.

Se anticipa que la cerveza será uno de los productos con mayor demanda, al concentrar alrededor del 25% de las ventas, lo que se traduciría en una derrama estimada de 2,125 millones de pesos para pequeños comercios, depósitos y distribuidores autorizados.

Mientras que la comida preparada también concentraría el 25% de las ventas, equivalente a otros 2,125 millones de pesos. Taquerías, cocinas económicas, rosticerías, pollerías, pizzerías y negocios de comida para llevar podrían registrar aumentos importantes en sus ingresos, sobre todo durante los partidos de la Selección Mexicana.

Por su parte, las bebidas alcohólicas preparadas representarían el 10% de las ventas durante el Mundial, con ventas estimadas en alrededor de los 850 millones de pesos.

Una cantidad similar se generaría por la venta de souvenirs y artículos mundialistas como playeras, banderas, vasos, termos conmemorativos, cornetas y sombreros.

Un mundial que se vivirá en casa

En su sondeo, Anpec encontró que la mayoría de las familias mexicanas planea vivir el Mundial en casa, en reuniones con familiares y con amigos.

Por lo que estimó que ver un partido desde casa, con familiares y amigos, costará en promedio 300 pesos por persona. Mientras que una reunión de 10 personas supondrá un desembolso cercano a los 3,000 pesos por partido.

Esta cantidad incluye el gasto para comprar botanas, refrescos, agua, cerveza y alimentos preparados como pizzas, alitas, hamburguesas o hot dogs.

Para quienes opten por ver los partidos en restaurantes, bares o establecimientos con pantallas, el gasto será mayor y oscilará entre $500.00 y $800.00 por persona, considerando alimentos, bebidas y servicio.

En ambos casos, el Mundial será un detonador de consumo infalible que beneficiará directamente a miles de pequeños negocios dedicados a la venta de alimentos preparados, bebidas y víveres.

La fiebre por el álbum oficial

Mención aparte merece el fenómeno que ha generado el álbum oficial del Mundial 2026 entre aficionados pequeños y no tan pequeños; la fiebre por coleccionar e intercambiar estampas ha impulsado una fuerte demanda de sobres y barajitas que ya comenzaron a mover el mercado de manera importante.

“Desde ANPEC consideramos que el Mundial debe convertirse en una oportunidad para impulsar el consumo local, fortalecer a los pequeños negocios y reconocer el papel estratégico que desempeñan en la generación de empleo, la actividad económica y la cohesión social. Al final del día, la gran fiesta del futbol también se juega en la tienda de la esquina. No perdamos de vista que, con esto, México ya ganó”, concluyó Rivera.