Encabeza Delfina Gómez Jornada de Paz y Desarme Voluntario en Toluca

En Edomex se han instalado 35 Territorios de Paz

La entidad contará con 13 Centros Comunitarios “México Imparable” para fortalecer el desarrollo de las juventudes

Toluca, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez encabezó la Jornada de Paz y Desarme Voluntario en San Pablo Autopan, municipio de Toluca, donde se refrendó el compromiso de su administración con la Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante acciones coordinadas para la construcción de comunidades más seguras.

Durante el evento, el Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Torruco Garza, informó que en el Estado de México se han instalado 35 Territorios de Paz, realizado 105 Jornadas por la Paz y acercado más de 359 mil servicios de salud, educación, cultura, deporte y atención social a la población.

Asimismo, anunció que, como parte del programa nacional “México Imparable”, la entidad contará con 13 Centros Comunitarios, en diferentes municipios, destinados a fortalecer el desarrollo integral de las juventudes mediante actividades deportivas, culturales, atención a la salud mental y convivencia comunitaria.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez recorrió los módulos de la Jornada de Paz, donde constató la atención integral que se brinda a la población, acciones que buscan reconstruir el tejido social y la construcción de la paz en las comunidades mexiquenses.

También presenció el funcionamiento del módulo de Desarme Voluntario, estrategia que promueve el intercambio anónimo y seguro de armas, municiones, explosivos y juguetes bélicos, lo que contribuye a prevenir riesgos en las calles y hogares en beneficio de las familias.

Estuvieron presentes el General de Brigada de Estado Mayor, Armando López Esquivel, Comandante de la 22/a Zona Militar; el General de Brigada de Estado Mayor Guardia Nacional, Horacio Flores Fonseca, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca, y Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.