Inicia Campaña de Boteo Teletón 2026 con más de 11 mil alcancías

La meta es ser el territorio que más donativos realiza

Toluca, Estado de México.– Comprometida con transformar la vida de las personas con discapacidad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez arrancó la Campaña de Boteo Teletón 2026, una causa que busca abrir más espacios de atención. Hizo un reconocimiento a la familia Teletón por impulsar esta iniciativa de amor y apoyo a quienes más lo necesitan.

“Esta familia Teletón, que tuvo esa generosidad de ver más allá, no solamente con la vista, sino con el corazón. Y hace posible que estos pequeños, que esas pequeñas, esos jovencitos tengan otra oportunidad y otra forma de ver la vida y de tener esa dignificación”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez.

La Mandataria estatal refirió que hablar del Teletón es destacar al CRIT Estado de México, en Tlalnepantla, el primero que hubo en el país y el más grande del mundo, un espacio integral donde las niñas y niños encuentran apoyo físico y emocional para contribuir a una mejor calidad de vida. A este Centro se suma el CRIT Neza, en Ciudad Jardín Bicentenario, y en el Centro de Autismo Teletón en Ecatepec, donde 36 mil niñas y niños mexiquenses han sido atendidos.

Por ello, reafirmó su compromiso de ser un Gobierno inclusivo, al brindar acompañamiento a las personas con discapacidad y con trastorno del espectro autista para una mejor calidad de vida. Invitó a la ciudadanía, a las personas servidoras públicas, empresarias, empresarios y estudiantes a sumarse a esta causa, para rebasar la meta del año pasado y ser la entidad que más apoya al Teletón.

“Este año sé que lo vamos a mejorar y a superar, cuenten con ello, familia Teletón, cuenten con ello pequeños, padres de familia porque ustedes son nuestro corazón y lo que podemos ofrecerles es un poquito de lo que la vida nos da”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

En este sentido, Fernando Landeros Verdugo, Presidente de la Fundación Teletón, agradeció a la Gobernadora Delfina por su compromiso con las personas con discapacidad para hacerlas sentir que no están solas; además, a la población mexiquense por ser el Estado donde más se recauda a nivel país, así como Ciudad Neza.

“Muy querida Gobernadora Delfina Gómez, Maestra Karina Labastida y autoridades que nos acompañan, gracias por haber sido el inicio de este gran proyecto de amor de todos los mexicanos, gracias por ser quien ocupa el primer lugar en todo el país en su generosidad y en su amor”, expresó.

El Estado de México participará con 11 mil alcancías, las cuales, a través de cientos voluntarios, recorrerán los 125 municipios de la entidad para tocar el corazón de las y los mexiquenses para realizar su donativo.