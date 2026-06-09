Se perdieron en mayo casi 30,000 empleos formales

Informalidad tira creación de puestos

El IMSS lo atribuye a un factor estacional en el sector agropecuario y otras causas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante mayo de 2026 se perdieron 29,922 puestos de trabajo, borrando de un golpe casi todo el avance de 33,073 plazas registrado en abril.

El retroceso lo explica por completo el empleo eventual, que registró 32,471 bajas. Los puestos permanentes, en cambio, apenas sumaron 2,549, insuficientes para compensar el daño.

Durante abril, la modalidad eventual sostuvo el dinamismo laboral con 44,655 incorporaciones, logrando mitigar la pérdida de 11,582 plazas permanentes. Sin embargo, en mayo la tendencia se revirtió; el eslabón más vulnerable de la contratación se desplomó, impactando negativamente en la cifra global.

Cabe destacar que a tasa anual la pérdida de mayo fue 34.4% menor que la de mayo de 2025, cuando se dieron de baja 45,624 empleos. Pero el dato no alcanza para hablar de recuperación, sobre todo si se considera la pérdida de empleo en diciembre de 2025 de 320,692.

De acuerdo con el informe mensual del IMSS, “mayo es estacionalmente débil por el cierre de ciclos agrícolas y educativos. Aun así, la magnitud del ajuste evidencia la dependencia del mercado formal a las contrataciones temporales y su vulnerabilidad. Cuando los eventuales fallan, el empleo se cae.

“En mayo se registró una caída mensual de 29,922 puestos, equivalente a una tasa de menos 0.1%; comportamiento relacionado con la estacionalidad de mayo del sector agropecuario que históricamente generan una reducción temporal del empleo durante este periodo debido a la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en diversas regiones del país”, detalló el IMSS.

El comportamiento del mes, detalló el IMSS, también estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento. “Si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal”.

Otros sectores económicos que revirtieron su comportamiento negativo en la variación mensual en 2026 con respecto a 2025 fueron transportes y comunicaciones (41,290), construcción (22,244), servicios sociales y comunales (21,658), transformación (15,777) y extractiva (3,982) más puestos.

De acuerdo con las estadísticas que cada mes comparte el instituto, desde 2020, año de la pandemia de covid-19 cuando se perdieron 344 mil 526 puestos de trabajo, mayo de 2026 es el segundo con la baja más grande. El primero fue mayo de 2025 cuando la disminución fue 45 mil 624 plazas.

El reporte sobre el comportamiento del empleo formal en el país, indica que al 31 de mayo pasado, estaban registrados 22 millones 718 mil 681 trabajadores, la mayoría (86.8 por ciento) con un puesto permanente.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento anual son el de transportes y comunicaciones con 13.5 por ciento, extractivo con 4.1y servicios sociales y comunales con 2 por ciento.

Por entidad federativa destacan Hidalgo, estado de México y Oaxaca con aumentos anuales mayores a 4 por ciento, mientras que en Sinaloa, Tamaulipas y Morelos el descenso fue menos de 2 por ciento.

Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 201,605 puestos, de los cuales el 81.9% corresponde a trabajo permanente.

Al cierre de mayo 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 671.3, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro.

Registro de plataformas

Respecto a los trabajadores de plataformas, el IMSS detalló que hasta mayo de 2026 se registraron 1 millón 554,053 personas, de las cuales sólo 197,131 se convirtieron en empleos formales. Al 31 de mayo se observa una variación mensual de 37,652 puestos de plataformas digitales.

Las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales que no superaron el umbral del ingreso neto mensual, «fueron dadas de alta, quedan cubiertas con el seguro de riesgos de trabajo que los protege en caso de accidentes en trayecto o enfermedad durante el desempeño del servicio que se presta a través de la plataforma digital, el cual brinda el derecho de pago del 100% de su salario registrado durante el tiempo que dure la incapacidad, además de atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria».

¿La economía está afectando la generación de empleo?

Especialistas consultados consideran que, además de la estacionalidad, existen otros factores que están influyendo en el comportamiento del mercado laboral.

Willebaldo Gómez Zuppa, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó que algunas empresas manufactureras han realizado ajustes de personal relacionados con inventarios y menor dinamismo productivo.

También señaló que sectores como los servicios enfrentan mayores costos operativos y regulatorios, lo que puede desalentar la permanencia de algunos registros patronales.

A ello se suma un entorno económico con expectativas de crecimiento moderado, situación que comienza a reflejarse en algunos indicadores laborales.

¿Qué se espera para el resto de 2026?

Las perspectivas para los próximos meses son moderadamente optimistas.

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup señala que 53% de los empleadores planea aumentar su plantilla laboral durante el segundo trimestre del año, mientras que 33% prevé mantenerla sin cambios y solo 12% anticipa reducciones.

Por su parte, analistas de Banamex estiman que el empleo formal continuará recuperándose conforme mejore la actividad económica. Sus proyecciones apuntan a la creación de alrededor de 360 mil nuevos puestos formales durante 2026.

En tanto, ManpowerGroup prevé que el año cierre con una generación de entre 150 mil y 250 mil empleos.