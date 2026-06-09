Acusa Sheinbaum Pardo montaje de violencia en vísperas del Mundial 2026

Rechaza clima de inconformidad social

Se busca generar una imagen de violencia y caos en México, denuncia la Presidenta

En vísperas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que existe un montaje para generar una imagen de violencia y caos en México.

La mandataria federal durante su mañanera de este martes vinculó las protestas de la CNTE, los actos violentos registrados en días recientes y el aseguramiento de artefactos explosivos en vehículos que se dirigían a la Ciudad de México.

“Sí hay una provocación para evitar o para mostrar que hay caos en México. Y eso primero no es cierto, está montado, está montado”, denunció Sheinbaum en la conferencia mañanera.

El lunes, autoridades capitalinas interceptaron en la caseta México-Cuernavaca 17 autobuses procedentes de Guerrero y Chiapas, en los que fueron hallados 59 cilindros con material explosivo.

Los autobuses transportaban estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que se dirigían a las movilizaciones convocadas por la CNTE en la capital.

La Presidenta sostuvo que las manifestaciones ya no pueden explicarse únicamente por las demandas magisteriales, debido a que existe diálogo permanente con los dirigentes de la Coordinadora y se han otorgado apoyos extraordinarios a entidades como Oaxaca y Chiapas.

“Desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento. Nosotros lo vemos como una provocación», sostuvo.

Sheinbaum Pardo también exhibió un video de una entrevista en la que el empresario Ricardo Salinas Pliego plantea la necesidad de acciones más radicales contra el Gobierno y sugirió que existen coincidencias entre grupos de ultraderecha y quienes promueven actos violentos.

“No tengo pruebas, pero digo que los extremos se juntan. Vamos a sumar uno más uno. Este empresario llama a la violencia, porque eso es lo que dice ahí y, al mismo tiempo, encuentran que hay artefactos explosivos en un vehículo; entonces, los extremos se juntan”, señaló.

Rechaza clima de inconformidad social generalizada

La titular del Ejecutivo federal rechazó que exista un clima de inconformidad social generalizada en el País y aseguró que los conflictos abiertos son atendidos mediante diálogo.

También descartó que su gobierno vaya a responder con acciones represivas ante las movilizaciones previstas para los próximos días.

“Lo que buscan es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea: el Gobierno de México reprime a maestros. Eso es lo que están buscando, pues no lo van a tener·, sostuvo.

Alerta sobre “halconazo”

La mandataria también relacionó las movilizaciones convocadas para mañana miércoles con la conmemoración del 55 aniversario del Halconazo del 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar atacó una marcha estudiantil en la Ciudad de México.

Sostuvo que algunos grupos buscan provocar una confrontación con las autoridades para equiparar a su Gobierno con el de aquella época y generar una imagen de represión ante la opinión pública nacional e internacional.

“No les parece extraño que a lo que están llamando casi casi ellos es: ‘reprímanos, para mostrar supuestamente que nuestro Gobierno es igual al de 1971. Pues no, no vamos a reprimir”, aseguró.

Sheinbaum dijo que el Gobierno federal y las autoridades capitalinas privilegiarán el diálogo y las medidas de contención para evitar enfrentamientos durante las movilizaciones previstas para este miércoles.

“Hay mecanismos que la Policía de la Ciudad ha usado desde hace mucho tiempo que contienen, ayudan, evitan y hay diálogo permanente con los manifestantes, diálogo permanente”, agregó.

Home office por decreto y suspensión de clases

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del Mundial, en la Ciudad de México, con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana y a la seguridad vial, el jueves 11 de junio, día del partido inaugural.

“En qué sentido está este Decreto para que se pueda llevar (la inauguración), de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día del Mundial, de la inauguración del mundial”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La medidas consideradas dentro del decreto son:

Sector Público Federal: Las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación como trabajo a distancia y teletrabajo en las oficinas del sector público con sede en la Ciudad de México.

Sector privado y social: Se exhorta a adoptar teletrabajo en actividades administrativas no esenciales.

Educación: Se suspenden las clases en todos los niveles en escuelas públicas y privadas, con sede en la Ciudad de México.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que se dialoga con los empleadores para que orienten estas medidas a distancia para el trabajo administrativo.