Mundial, home office y la ilusión de una ciudad que se detiene

El balón rueda, pero la ciudad se reorganiza

Entre decretos, celebraciones y problemas de fondo, la CDMX ensaya una pausa excepcional que revela tanto su entusiasmo mundialista como sus contradicciones estructurales

El Mundial de Futbol 2026 no solo inaugura partidos, también inaugura decisiones. El decreto de home office para la Administración Pública Federal en la Ciudad de México es, en apariencia, una medida práctica: menos tráfico, mayor seguridad vial y continuidad operativa. Sin embargo, detrás de esta disposición se asoma una verdad incómoda: la capital solo logra “respirar” cuando se detiene.La suspensión de clases, la invitación al trabajo remoto en el sector privado y la reconfiguración del espacio público para actividades recreativas y culturales dibujan una ciudad que se adapta al espectáculo global. Pero esa adaptación también evidencia desigualdades. No todos pueden quedarse en casa: personal de salud, seguridad, servicios básicos y atención directa seguirán sosteniendo la vida urbana mientras otros se conectan desde sus pantallas.

Más que una celebración, el arranque del Mundial exhibe una tensión constante: la necesidad de organizar la ciudad frente a eventos masivos sin resolver de fondo los problemas estructurales de movilidad, saturación y desigualdad laboral.

Home Office para facilitar movilidad

El gobierno federal decretó que el próximo jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, los trabajadores de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México realizarán sus labores bajo la modalidad de home office. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca facilitar la movilidad urbana, garantizar la seguridad vial y mantener la continuidad de los servicios públicos en una jornada marcada por el inicio del evento deportivo.

Sin embargo, no todos los servidores públicos podrán acogerse a esta disposición. El decreto establece excepciones para quienes desempeñan funciones esenciales en áreas como salud, emergencias sanitarias, protección civil, seguridad nacional y pública, control migratorio y aduanero. También quedan fuera quienes operan servicios estratégicos de infraestructura crítica —como transporte, telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento—, así como aquellos directamente vinculados con la organización y logística de la Copa Mundial.

La lista de exclusiones incluye además a los trabajadores responsables de programas sociales, trámites prioritarios y servicios que requieren atención presencial, así como a quienes deban garantizar la continuidad de funciones institucionales o atender situaciones urgentes.

Respecto al sector privado, el decreto aclara que la medida no es obligatoria, aunque se exhorta a las empresas a permitir el trabajo remoto para actividades administrativas no esenciales, en concordancia con la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, se confirmó que el Sistema Educativo Nacional también suspenderá clases el 11 de junio en todos los niveles —desde preescolar hasta superior— en instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México, con el propósito de reducir la carga de movilidad en la capital durante la inauguración del Mundial.

La CDMX se suma a la fiesta del Mundial

El arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 no solo se vivirá en los estadios. En la Ciudad de México, las alcaldías han preparado una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas para que la ciudadanía participe en esta celebración.

El gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, anunció que el próximo 13 de junio Paseo de la Reforma será escenario de un desfile con catrinas, alebrijes, trajineras y futbolistas, que recorrerá desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

En Álvaro Obregón, se pondrá en marcha el Circuito Futbolero, con dinámicas familiares y retos deportivos en distintas sedes: del 11 al 14 de junio en el Centro Deportivo Plateros; del 18 al 21 en la explanada de usos múltiples; del 25 al 28 en el Parque Ecológico Águilas Japón; y del 2 al 5 de julio en el Parque Jalalpa 2000.

Azcapotzalco organiza el Torneo Relámpago Por la Paz 2026 y rehabilitó un espacio deportivo en la colonia Aldana. En Benito Juárez, se firmó un decálogo de colaboración con el sector hotelero y restaurantero rumbo al Mundial, mientras que en Coyoacán el Jardín Hidalgo será sede de partidos, conciertos y actividades culturales del 11 de junio al 19 de julio.

En Cuajimalpa, aún no se han anunciado actividades específicas, aunque se recomienda seguir sus canales oficiales. Por su parte, Cuauhtémoc lanzó el Pasaporte Cuauhtémoc y la iniciativa Cuauhtémoc Latiendo al Mundo, que ofrece promociones y descuentos en comercios locales, además de una guía turística para visitantes nacionales y extranjeros.

La Gustavo A. Madero tendrá transmisiones de partidos, actividades deportivas y conciertos en su explanada. Entre los artistas confirmados destacan Majo Aguilar, ACZINO, Eme Mala Fe, Mi Banda el Mexicano, Nana Pancha, Salón Victoria, Garibaldi, además de Big Metra, Banda Maguey, el sonido La Changa, Platanito Show, Uzielito Mix, Yoker y Caló.

Así, la capital mexicana se prepara para vivir el Mundial no solo en las pantallas, sino también en sus calles, plazas y espacios públicos, con una oferta cultural y deportiva que busca contagiar el espíritu de esta fiesta global.

México abre el Mundial en el Azteca

Este jueves 11 de junio inicia la Copa Mundial de Futbol 2026 y será México el encargado de abrir la competencia frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. A partir de ese momento se disputarán 72 partidos de la fase de grupos, con duelos que prometen gran atractivo, como el enfrentamiento entre España y Uruguay en Guadalajara.

La edición de 2026 marca un cambio importante en el formato: ahora participan 48 selecciones y avanzarán a la segunda ronda 32 equipos, lo que abre la posibilidad de que algunos terceros lugares logren clasificarse a los dieciseisavos de final.

Para la afición mexicana, los partidos más esperados son el debut contra Sudáfrica el 11 de junio, el duelo frente a Corea del Sur el 18 en Guadalajara y el cierre de la primera ronda ante Chequia el 24 de junio nuevamente en el Azteca.

Otros grupos también ofrecen choques de alto nivel. Canadá, que comparte el Grupo B, enfrenta un panorama complicado ante Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. Brasil, en el Grupo C, se medirá con Marruecos y Escocia, mientras que Estados Unidos debutará contra Paraguay y luego jugará ante Turquía en el Grupo D. Alemania buscará revancha en el Grupo E frente a Costa de Marfil y Ecuador, y Países Bajos tendrá que superar a Suecia en el Grupo F.

El Grupo G promete espectáculo con el duelo entre Bélgica y Egipto, donde se verán figuras como Kevin De Bruyne y Mohamed Salah. En el Grupo H, España enfrentará a Uruguay, y en el Grupo I Francia se medirá con Noruega. Más adelante, Inglaterra y Croacia protagonizarán el partido más atractivo del Grupo L, mientras que Portugal y Colombia se verán las caras en el Grupo K.

En total, la fase de grupos ofrecerá diez encuentros considerados los más llamativos: México vs Sudáfrica, Brasil vs Escocia, Brasil vs Marruecos, Estados Unidos vs Paraguay, Alemania vs Costa de Marfil, Países Bajos vs Suecia, Bélgica vs Egipto, España vs Uruguay, Francia vs Noruega e Inglaterra vs Croacia.

El calendario arranca el 11 de junio y se extenderá hasta el 27, con partidos diarios que pondrán en acción a las 48 selecciones participantes. La expectativa es alta y el ambiente mundialista ya se siente en México, Estados Unidos y Canadá, las tres sedes de esta edición.

Reventa y boletos vacíos: el riesgo de la FIFA en 2026

La Copa Mundial de Futbol 2026 arranca con un problema que podría golpear directamente a la FIFA: la reventa de entradas. A pocos días del inicio del torneo, la plataforma oficial aún registra cerca de 180 mil boletos disponibles, lo que abre la posibilidad de que varios partidos de la fase de grupos se jueguen con asientos vacíos.

De acuerdo con el Financial Times, el portal de reventa oficial enumera 176 mil entradas sin colocar, y en algunos casos los precios han caído hasta un 20% en el último mes. La falta de interés en ciertos encuentros, como los de la selección de Irán, donde se contabilizan alrededor de 16 mil boletos disponibles, refleja una desconexión entre la afición y la justa mundialista.

El impacto económico es doble. Por un lado, los revendedores enfrentan pérdidas importantes debido a la tarifa del 26% que se cobra por transacción. Por otro, la FIFA podría ver reducidos sus ingresos no solo por la venta de boletos, sino también por el consumo dentro de los estadios, ya que menos asistentes significan menos ventas de alimentos, bebidas y servicios.

La preocupación central es que la reventa, lejos de dinamizar el mercado, termine generando un vacío en las tribunas y un golpe financiero para los organizadores. Con miles de entradas aún disponibles y precios en descenso, el reto para la FIFA será evitar que la fiesta mundialista se vea empañada por la imagen de estadios semivacíos.

Arranca una dualidad inevitable

Mientras el balón comience a rodar en el Estadio Azteca, la Ciudad de México vivirá una dualidad inevitable. Por un lado, la fiesta: desfiles, conciertos, actividades comunitarias y una agenda que busca convertir cada alcaldía en un escenario mundialista. Por otro, las fisuras: boletos sin vender, reventa a la baja y el riesgo de estadios con huecos visibles que contrasten con la narrativa de éxito.

El Mundial amplifica todo: la emoción colectiva, pero también las fallas de organización y mercado. La propia FIFA enfrenta un desafío que va más allá del espectáculo, donde la lógica económica no siempre coincide con la pasión futbolera.

Al final, la medida del home office funciona como metáfora. Para que la ciudad funcione mejor, hay que vaciarla parcialmente. Para que el evento luzca, hay que intervenir la rutina. Y para que la fiesta sea completa, aún queda pendiente resolver aquello que ningún decreto puede ocultar: que la normalidad urbana, en la capital, sigue siendo el verdadero reto.