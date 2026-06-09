Lanza EU ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero militar

Tensión en Estrecho de Ormuz

La televisión iraní reportó explosiones y actividad de defensa aérea en costas del Golfo Pérsico

Estados Unidos llevó a cabo este martes ataques militares contra Irán después de que el presidente Donald Trump acusara a Teherán de derribar un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz y prometiera responder.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron los ataques el martes a las 17:00 EST (22:00 BST) en respuesta al derribo del helicóptero, informó el Mando Central de EU (Centcom).

«La misión es una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada», declaró el Centcom en un comunicado.

Según el medio estadounidense Axios, que cita a una autoridad de EU, el ejército ha atacado varios sistemas de defensa y radar iraníes.

La televisión estatal de Irán informó que se han reportado explosiones y actividad de defensa aérea a lo largo de la costa del golfo Pérsico, incluyendo las localidades de Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

Los dos tripulantes del helicóptero Apache estadounidense derribado fueron rescatados por un dron marítimo de EU, indicó el Centcom.

Horas antes, Trump había prometido «responder» a la acción iraní.

«Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz», escribió el presidente en Truth Social.

Y agregó: «Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones».

Se trata de la primera pérdida estadounidense de un Apache desde que comenzó el conflicto con Irán.

Los dos ocupantes, a salvo

El Centcom informó que los dos soldados habían sido «rescatados de forma segura en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable».

Su helicóptero AH-64 Apache cayó «cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales», según el Cetcom.

El organismo indicó en un principio que no estaba claro si la aeronave había sufrido una falla mecánica u otro problema técnico, o si había sido derribada por fuego iraní, por lo que se abrió una investigación.

Autoridades militares que hablaron con CBS News, socio estadounidense de la BBC, señalaron que ambos soldados fueron rescatados por un dron de superficie no tripulado operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota estadounidense.

En 2024, esa unidad puso en marcha un programa centrado en el despliegue operativo de sistemas no tripulados junto a operadores humanos para reforzar la seguridad marítima en Oriente Medio.