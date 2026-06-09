Scooby-Doo: El origen llegará a la tv en 2027

Netflix trabaja en la producción

Durante más de 50 años ha sido un referente de la cultura pop

Hoy, Netflix invitó al mundo a conocer a Scooby-Doo con un contenido para redes sociales que muestra cómo Scooby-Doo: El origen abordará al icónico personaje en una versión de acción real. Esta es la primera vez en la franquicia que el personaje principal aparecerá como un perro real.

La serie se encuentra actualmente en producción en Atlanta, Georgia, y se estrenará a nivel mundial en Netflix en 2027.

El elenco ya anunciado incluye a Mckenna Grace como «Daphne Blake», Tanner Hagen como «Shaggy Rogers», Abby Ryder Fortson como «Velma Dinkley», Maxwell Jenkins como «Fred Jones» y Paul Walter Hauser.

Durante más de 50 años, Scooby-Doo ha sido un referente de la cultura pop: con tres películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico a sus espaldas, Mystery Inc. está más fuerte que nunca. Como una de las franquicias más reconocidas e icónicas del mundo del entretenimiento, Scooby-Doo sigue emocionando a múltiples generaciones de fans.

La serie se integrará a la lista de producciones de Netflix filmadas en Atlanta, Georgia, entre las que se encuentran Stranger Things, Él y ella y las próximas a estrenarse ’Tis So Sweet, All the Sinners Bleed, Un mundo diferente, Where There’s Smoke y Dulces magnolias temporada 5.

INFORMACIÓN GENERAL

Logline: Una readaptación moderna del icónico grupo de amigos que viaja por el mundo resolviendo misterios junto con un perro muy especial. Durante su último verano en el campamento, los amigos adolescentes Shaggy y Daphne se ven inmersos en un crimen sobrenatural que pudo haber presenciado un cachorro perdido de raza gran danés. Juntos con una pragmática científica de pueblo, Vilma, y el apuesto chico nuevo, Fred, se proponen resolver el inquietante enigma que pronto amenaza con revelar todos sus secretos.

Showrunners/ guionistas/ productores ejecutivos: Josh Appelbaum, Scott Rosenberg (por Midnight Radio) (Alta fidelidad).

Producción ejecutiva: Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (por Berlanti Productions y su acuerdo general con Warner Bros. Television), André Nemec, Jeff Pinkner, y Adrienne Erickson (por Midnight Radio), Toby Haynes (PE/ director del episodio 101).

Estudio: Warner Bros. Televisión.