Riquísimos…Por cierto llega a la señal de las estrellas

Deberán cumplir una serie de condiciones establecidas en un testamento

Los López Pérez en Riquísimos… Por cierto, reciben la noticia de

que su tío Fidel, el cacique de Angangueo, ha fallecido y les ha heredado una gran fortuna

Riquísimos…Por cierto, spin-off de la exitosa serie Vecinos, protagonizado por los López Pérez, llega a la señal de las estrellas.

Los López Pérez en Riquísimos… Por cierto, reciben la noticia de que su tío Fidel, el cacique de Angangueo, ha fallecido y les ha heredado una gran fortuna, además de una lujosa mansión en el exclusivo fraccionamiento Lomas Nice.

Sin embargo, para conservar todos esos lujos —incluyendo comida y caguamas sinfín— deberán cumplir una serie de peculiares condiciones establecidas en el testamento, como son: Qué Cástulo (Iker Madrid) y Leopoldina (Wendy Braga), mayordomo y ama de llaves, continúen trabajando en la mansión; que conserven su colección de arte; y lo más importante, que cuiden a su burro, Don Arturo.

Doña Magda (Macaria), Don Arturo (Moisés Suárez), Alejandra (Danny Perea), Rocko (Markin López) y Morris (Said Casab), forman parte del elenco base. A ellos se suman Luis Manuel Ávila, Eduardo España, Wendy Braga, Iker Madrid, Guadalupe Rammath, Bárbara Islas, Salvador Zerboni, Carlos Bonavides, Beatriz Moreno, Carla Suescun, Humberto Elizondo y Clarita, como el burro Don Arturo.

Riquísimos…Por cierto también contará con las participaciones especiales de Erika Buenfíl, Erik Rubín, Raquel Bigorra, Raquel Garza, Lucila Mariscal, Rosita Bouchot, Tony Balardi, Gustavo Murguía, Rubén Cerda, Homero Ferruzca, Alma Gómez “Cositas” y Jorge Ortín, entre otros.