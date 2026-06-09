Sigue el éxito de TOC TOC y celebra su cuarto mundial

Se estrenó en 2010 en la inauguración del mundial de Sudáfrica

Fue un verdadero triunfo mundial, un golazo de MejorTeatro y Morris Gilbert

Mientras que el viernes 11 de junio de 2010 en Johannesburgo se inauguraba el mundial de futbol de Sudáfrica, en México se estrenaba la comedia TOC TOC. Ahora, 16 años, tres mundiales después (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) y uno más en puerta, que se inaugura precisamente el 11 de junio y más precisamente con el mismo encuentro entre México y Sudáfrica, esta divertida puesta en escena sigue en cartelera y supera ya la envidiable suma de ¡3 mil representaciones!

Sí; el montaje de TOC TOC fue un verdadero triunfo mundial, un golazo de MejorTeatro y Morris Gilbert, pues luego de su apertura en nuestro país la obra dirigida por Lía Jelín se estrenó en Argentina, donde se convirtió en la comedia más exitosa en la historia del teatro en ese país sudamericano; tanto que sigue y sigue en temporada.

De ahí saltó hasta el continente asiático, concretamente a Tel Aviv, capital de Israel; y por si esto fuera poco, el año pasado se estrenó en Londres, en su primera versión en inglés en el mundo. Siempre con MejorTeatro al frente de esas producciones.

El triunfo de esta comedia no es casualidad, sino resultado del trabajo constante, del cuidado y del profesionalismo de toda la compañía, que siempre comprometida con la calidad sigue perfeccionándose cotidianamente.

Escrita por Laurent Baffie, quien también la dirigió y protagonizó, TOC TOC nació en París, donde se colocó como la comedia más exitosa de la temporada, tanto que se mantuvo años en cartelera y realizó una gira por toda Francia.

De ahí, la genial comedia saltó a múltiples países, entre ellos México, donde se ha convertido en la comedia más exitosa de las últimas décadas.

¡TOC TOC, la mejor comedia supera las 3 mil representaciones¡

¡TOC TOC, la mejor comedia supera las 3 mil representaciones¡

Diría Lulú.

Su temporada es, sin duda, una ¡chin…%$%/!, completaría Alfredo. Esperamos la presencia de 2 millones 486 mil 842 espectadores, confía Camilo. ¡Por fortuna, una cifra compuesta por puros números pares!, respira Otto satisfecho.

Y además estamos ahora en el flamante, sanitizado, y pulcro Teatro Royal Pedregal, puntualiza Blanca.

Y María agrega: ¡Le rogamos al Señor que todos nos acompañen para continuar con esta temporada que llena de ovaciones! Y celebramos con un delicioso pastel, concluye la diligente Ana.

TOC TOC sigue su temporada con funciones jueves 20 horas, viernes 19 y 21, sáb 18 y 20, y domingos 13:30 y 17:30 en el teatro Royal Pedregal.