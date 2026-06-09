Reconocen a “potro salvaje” de UAEMéx, Diego Díaz Galindo, con el Casco de Oro 2025

El quarterback fue distinguido como Novato del Año de la Conferencia Nacional durante la XXX Entrega de los Cascos de Oro celebrada en Toluca

Toluca, Méx.- Como reconocimiento a su destacado desempeño en el emparrillado y al esfuerzo constante que realiza día a día, el quarterback de los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Diego Díaz Galindo, fue galardonado con el Casco de Oro “Rodolfo Ruiz Galindo” como Novato del Año 2025 de la Conferencia Nacional.

Díaz Galindo recibió la distinción junto con otros 22 premiados durante la XXX entrega de los Cascos de Oro, ceremonia celebrada en las instalaciones del Salón de la Fama del Futbol Americano, ubicadas en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, en Toluca, Estado de México.

El mariscal de campo de la escuadra universitaria expresó su satisfacción por obtener este importante reconocimiento, el cual dedicó a su familia, a sus entrenadores Ricardo Jiménez y Mauricio Santos, a sus compañeros de equipo y a la afición que partido tras partido respalda a los Potros Salvajes desde las gradas del Estadio Universitario “Juan Josafat Pichardo Cruz”.

“Nunca me lo imaginé. Recibo este reconocimiento con mucha gratitud. Estoy agradecido con el coach Ricardo Jiménez, quien me informó sobre la invitación a esta ceremonia; con el coach Mauricio Santos; con mi madre, mis hermanos y mi abuelo. Este premio es el reflejo de todo el trabajo realizado y también pertenece a mis compañeros y a los aficionados que siempre nos apoyan”, señaló el estudiante de Informática Administrativa de la Facultad de Contaduría y Administración.

Papel fundamental del coach Mauricio Santos

Asimismo, el deportista universitario destacó el papel fundamental que ha desempeñado el coach Mauricio Santos en su desarrollo deportivo, ya que fue quien lo invitó a integrarse a la organización de Potros Salvajes.

“El coach Mauricio Santos asistió a una final de categoría juvenil en la que estaba participando y me invitó a formar parte del equipo de Intermedia. Tanto él como el coach Ricardo Jiménez y todo el staff me han brindado su confianza, han creído en mi potencial y me impulsan a mejorar en cada partido”, comentó.

Tras recibir el Casco de Oro, Díaz Galindo señaló que el equipo ya se encuentra enfocado en la preparación para el inicio de la temporada de Liga Mayor, donde buscará refrendar dentro del campo el reconocimiento obtenido.

“Ahora viene el reto de la temporada de Liga Mayor y hay que demostrar por qué recibí este reconocimiento. Practico futbol americano desde los seis años porque mi hermano también lo jugaba, y para mí es un orgullo portar los colores verde y oro”, afirmó.

El quarterback se describe como una persona estudiosa, responsable y comprometida, aunque reconoce ser un poco distraído y nervioso fuera del terreno de juego. Dentro del campo, asegura que una de sus principales fortalezas es la fortaleza mental y el sentido de responsabilidad que implica liderar al equipo.

Finalmente, Diego Díaz Galindo agradeció el respaldo que la Universidad Autónoma del Estado de México brinda al deporte universitario y, en particular, al futbol americano, al tiempo que reiteró el compromiso de los Potros Salvajes por mantener un alto nivel competitivo y seguir cosechando buenos resultados tanto en casa como en calidad de visitantes.