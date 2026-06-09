Lo que sacó a flote el “coahuilazo”

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Una simple y aislada elección de 16 diputaciones locales en Coahuila se convirtió en el aparador de las ineficiencias y graves problemas que hacen inviable el futuro de la llamada 4T.

Y no se ve cómo Andrés Manuel López Obrador y su encargada de despacho Claudia Sheinbaum los puedan resolver.

El proceso electoral en Coahuila -que fue rotunda y totalmente ganado por el PRI para dejar a Morena, PT y Verde en cero diputados-, se convirtió en la muestra nacional de los errores e incapacidades del gobierno y proyecto de AMLO y Sheinbaum.

Al darle su voto en un 2 a 1 al PRI contra Morena, los electores coahuilenses ratificaron:

1.- Su rechazo a la entrada a su estado del narco y del crimen organizado, a la posibilidad de que surjan en Coahuila cárteles locales como el de La Barredor,a que surgió en Tabasco en la gubernatura de Morena con Adán Augusto López.

2.- A la inseguridad y la violencia, como se vive en Sinaloa, con el ascenso de un gobierno como el de Rubén Rocha Moya, quien fue apoyado y financiado por el cártel de Sinaloa.

3.- A proyectos caprichosos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el interoceánico y el AIFA, que sirvieron para enriquecer a los hijos de AMLO.

4.- Al rechazo a ser parte de atracos como el de la red del huachicol fiscal, que ya va en 740 mil millones de pesos.

5.- A decisiones unipersonales desde el poder como la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o a la imposición de reformas constitucionales sacadas al vapor o por mayoriteo oficialista como las del Poder Judicial, la que permitirá la cancelación de elecciones por supuestas injerencias internacionales y todas las demás que han significado la pérdida de contrapesos, desaparición de fideicomisos y la colonización y toma de control de instituciones electorales.

5.- Pero sobre todo, su rechazo a tirar por la borda lo alcanzado y lo que representa en desarrollo, educación, salud, deporte, arte, estabilidad y gobernabilidad un gobierno ordenado como el del priista Manolo Jiménez.

Por eso y más, casi 800 mil coahuilenses votaron para darle el triunfo al PRI en los 16 distritos y obtener igual número de diputados y que Jiménez tenga el apoyo de una mayoría legislativa absoluta.

Igual salió a flote que:

Que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no atinan a encontrar un liderazgo que saque adelante como partido dominante a Morena y que los mantenga en el poder otros 30 años, como pretenden.

Quedó en claro que no va a ser con hijos como Andy López Beltrán ni ahijadas improvisados y caprichosas como Luisa María Alcalde o Ariadna Montiel con quienes logren avanzar.

Otro factor importantísimo que quedó revelado el domingo en Coahuila es que, sin el apoyo financiero y logístico del narco y el crimen organizado -que intimide, secuestre opositores o los ejecute-, un buen gobierno y un partido opositor como el PRI los vapulea y hace a un lado a los candidatos del oficialismo

Esenciales en el debilitamiento y derrumbe de Morena y su 4T han sido las denuncias vigentes y en aumento del gobierno de Donald Trump contra gobernadores y otros muchos funcionarios de Morena señalados por sus vínculos con carteles y crimen organizado.

El retiro de visas de EU a funcionarios de Morena se ha convertido en un aviso para los electores mexicanos de por quién no votar.

Con todo lo anterior encima, las elecciones del 2027 -con 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 1,800 alcaldías y mil diputaciones estatales en juego-, podrían convertirse en el fin de la viabilidad de la llamada 4T.

La puntilla para las ambiciones de AMLO, Sheinbaum, y todos los de la 4T sería sin duda, la ya casi inminente cancelación del T-MEC.

Caos ante el Mundial

En este contexto se da el caos anunciado por la CNTE, los transportistas, los agricultores, las madres buscadoras, y otras muchas organizaciones sociales inconformes con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Todos ellos han anunciado una gran movilización mañana durante la inauguración del Mundial de futbol que, de realizarse, significará un caos en la Ciudad de México.

Un momento mexicanos que sin duda será expuesto al mundo entero por los medios y la ventana que significa este evento a nivel internacional.

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