Jorge Romero no cede y no habrá alianzas

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

La elección de diputados locales en Coahuila no solamente mostró la fuerza del priismo en el estado. También dejó varias lecciones. Una, que Morena no es invencible y dos, la fragilidad del PAN, Verde y MC.

De confirmarse las cifras, esos tres partidos, Acción Nacional, Verde y Movimiento Ciudadano quedarán relegados del subsidio público y no tendrán acceso a regidurías y diputaciones plurinominales.

Para algunos fue sorpresa lo ocurrido con el PAN que estuvo por debajo del tres por ciento, cuando hace tres años en alianza con el PRI y PRD, conquistaron las 16 diputaciones locales de mayoría.

Sin embargo, las cosas no parecen ir bien para el dirigente nacional blanquiazul, ya que su inmediata comunicación de que a pesar del revés se mantendrán en su posición de no formar alianza e ir solos en el proceso electoral de 2027 que trae consigo la elección de 17 gobernadores, 300 diputados federales de mayoría y casi mil quinientos alcaldes en todo el país, además de Congresos locales.

Lo reacción del posicionamiento del dirigente nacional panista para no ir en alianza con nadie contrasta con el pensamiento de varias dirigencias estatales y prospectos de gobernadores que ven la utilidad de una alianza del PAN, especialmente con el PRI.

Y es que se ve difícil que el PAN o el PRI puedan ganar solos algunos de los estados en disputa, por lo que esos mandos estatales presionan para que el cambio de parecer de Romero.

Hay estados en los que el PAN cuenta con buenos candidatos que podrían encabezar esa eventual alianza con el PRI, pero también hay priistas que requieren del auxilio de los panistas, para poder derrotar a Morena.

En Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez considera necesario ese empujón de la alianza para que la entidad se mantenga panista.

Muchos mandos de Chihuahua también ven la posibilidad de negociar con el PRI, con candidato blanquiazul.

En Sinaloa y Nuevo León, se advierte que la unión de panistas y priistas, con candidato o candidata priista, les permitiría avanzar en la conquista del voto popular.

Sonora también coincide, al igual que Colima, Tlaxcala y Zacatecas, donde se podría evaluar a quién postular, pues se tienen aspirantes interesantes que actualmente son munícipes en los principales ayuntamientos de esas entidades.

La cuestión es que Romero ya tomó su decisión y nada parece hacerlo cambiar, sobre todo cuando sus movimientos son seguidos de cerca por los que guardan y sacan su expediente sobre el cártel inmobiliario que lo mantiene nervioso.

Ante esta situación cunde el nerviosismo en los altos mandos, donde analizan la posibilidad de relevar a Jorge Romero, especialmente por lo ocurrido en Coahuila, lo que eriza la piel a muchos y deja una advertencia de lo que puede venir en junio del año próximo.

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Erubiel Alonso, un diputado federal priista sin mayores méritos renunció al PRI, luego de que la dirigencia de este partido le negó la oportunidad de ser nuevamente candidato a diputado federal plurinominal. Eso sí, Alonso ya tiene preparada su incorporación a MC y a una candidatura por parte de ese partido… Américo Villarreal y la senadora Cecilia Guadalupe Guadiana, son señalados como responsables de la derrota de Morena en Coahuila. El primero es hijo del gobernador de Tamaulipas y la segunda es heredera del fallecido Armando Guadiana.

ramonzurita44@hotmail.com

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