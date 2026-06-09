Cifras turísticas en ascenso en Q. Roo, de cara al Mundial

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Destinos han recibido este mes más de 392 mil visitantes

Aunque el Caribe mexicano no será sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la entidad ya vive un ambiente de alta movilidad turística. En la primera semana de junio, Quintana Roo recibió más de 392 mil visitantes, un flujo que refleja la fuerza de su infraestructura y la capacidad de atracción de sus destinos.

La conectividad aérea es uno de los pilares de este repunte. El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) mantiene un ritmo cercano a las 500 operaciones diarias, entre llegadas y salidas nacionales e internacionales, lo que garantiza la llegada constante de viajeros desde distintos mercados.

En cuanto a la ocupación hotelera, el promedio estatal se ubica en 58.6 por ciento, con polos destacados como Costa Mujeres (69.5%), Cancún (62.5%) y la Riviera Maya (61.3%), que se consolidan como los principales receptores de turistas.

El reporte del Sistema de Información Turística de Quintana Roo (SITUR-Q) confirma que el arranque de junio estuvo marcado por los preparativos rumbo al Mundial, evento que, aunque no tendrá partidos en la entidad, sí genera expectativas de atraer visitantes que buscan combinar deporte y vacaciones en el Caribe mexicano.

En suma, Quintana Roo aprovecha el contexto mundialista para reafirmar su posición como motor turístico del país, con cifras que anticipan una temporada de verano dinámica y con fuerte derrama económica.

Mientras tanto, el verano de 2026 se perfila como una temporada histórica para Quintana Roo. Las autoridades turísticas anticipan la llegada de entre 980 mil y 1.2 millones de visitantes adicionales, impulsados por la celebración de la Copa Mundial de Futbol y por la conectividad aérea que ofrece el Aeropuerto Internacional de Cancún, único en México con vuelos directos hacia las sedes mundialistas. Esta condición convierte al Caribe mexicano en un punto estratégico para aficionados internacionales que buscan combinar deporte y vacaciones.

La expectativa es que la entidad supere los veinte millones de turistas en el año, consolidándose como el motor turístico del país. Para garantizar seguridad y confianza, se desplegaron más de nueve mil elementos en playas, aeropuertos y zonas hoteleras, mientras que el Tren Maya comienza a diversificar la oferta al conectar destinos como Playa del Carmen y Tulum con mayor facilidad.

El impacto económico será considerable: hotelería, transporte y servicios turísticos se verán beneficiados, generando empleos y derrama para comunidades locales. Además, el regreso de la visa electrónica para Brasil abre la puerta a un repunte de visitantes sudamericanos, con la meta de duplicar la llegada de turistas brasileños respecto al año pasado.

Pasaporte puede frenar tu viaje

Cada año, miles de viajeros transitan por aeropuertos como Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana con rumbo a destinos internacionales. Sin embargo, un requisito básico suele pasar inadvertido y puede convertirse en un obstáculo al momento de abordar o cruzar los filtros migratorios: el estado del pasaporte.

Las autoridades recuerdan que no basta con tenerlo vigente. Documentos vencidos, deteriorados o con inconsistencias pueden derivar en retrasos, gastos inesperados e incluso en la negativa de entrada o salida. El Instituto Nacional de Migración (INM) verifica minuciosamente la validez de cada pasaporte y, si detecta irregularidades, puede impedir el acceso al territorio mexicano.

Además del pasaporte, los visitantes deben cumplir con otros requisitos:

Hospedaje comprobado: reservas o dirección de estancia.

– Itinerario de viaje: boletos de salida o planes claros de permanencia.

– Solvencia económica: demostrar recursos suficientes para la estadía.

– Visa o permisos: según la nacionalidad, puede ser indispensable.

Un punto adicional es la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD), documento que algunos extranjeros deben completar al ingresar por vía aérea, ya sea por turismo, negocios u otras actividades. Este registro depende de la nacionalidad y de las condiciones vigentes al momento del arribo.

En conclusión, revisar la vigencia y el estado del pasaporte, así como confirmar los requisitos migratorios aplicables, es clave para evitar contratiempos en aeropuertos como Cancún, Guadalajara, Monterrey o Tijuana.

Airbnb redefine la vivienda en Q. Roo

El crecimiento acelerado de las plataformas de hospedaje de corta estancia ha modificado de manera profunda el desarrollo urbano en México, y Quintana Roo se ha convertido en el epicentro de esta transformación. Cuatro de las diez colonias con mayor densidad de alojamiento turístico temporal se concentran en este estado, lo que confirma la reconversión del suelo habitacional hacia el turismo.

En Playa del Carmen, el fenómeno alcanza niveles críticos. El Centro registra mil 695 anuncios activos de Airbnb frente a mil 659 viviendas contabilizadas por el Inegi, lo que significa que la oferta de hospedaje vacacional ya superó al inventario de vivienda permanente. En Tulum, la colonia La Veleta ocupa la segunda posición nacional, con 729 alojamientos frente a 857 hogares, equivalente al 85 por ciento de su parque habitacional.

La expansión también se refleja en otras zonas de Playa del Carmen, como Zazil Ha, donde el impacto alcanza el 58 por ciento, y Gonzalo Guerrero, con una concentración del 52 por ciento. A nivel municipal, Tulum enfrenta un escenario aún más complejo: cerca del 45 por ciento de su suelo habitacional se ha volcado al turismo digital, con alrededor de 12 mil unidades de hospedaje registradas hacia septiembre de 2025.

Este fenómeno no se limita al Caribe mexicano. El análisis de Inside Airbnb identifica al menos 138 colonias críticas en todo el país, incluyendo la Zona Dorada de Mazatlán, el Centro de Los Cabos, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, donde la oferta de hospedaje digital supera a las viviendas censadas.

En Quintana Roo, la hegemonía de Airbnb se extiende a Cancún, con 8 mil 872 unidades activas que lo colocan en el séptimo lugar nacional, además de Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Bacalar, que también registran miles de alojamientos de corta estancia.