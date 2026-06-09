Menos afectación y una mayor vigilancia en temporada de incendios

Reportan buen balance este año

Hubo solo 600 hectáreas afectadas en 11 siniestros, reporta Protección Civil

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La temporada oficial de incendios forestales en Quintana Roo muestra un balance alentador en comparación con el año pasado: 600 hectáreas afectadas en 11 siniestros, frente a las 6 mil hectáreas perdidas en 2025. Sin embargo, las autoridades advierten que el riesgo persiste ante la llegada de la canícula.

Guillermo Núñez Leal, director de Protección Civil estatal, destacó que los resultados son positivos, aunque insistió en que no hay espacio para la confianza. “Nos está yendo súper bien hasta el momento, pero seguimos trabajando en acciones preventivas”, señaló.

El siniestro de mayor impacto ocurrió en Othón P. Blanco, en la zona conocida como El Jas, donde se quemaron 366 hectáreas. La magnitud del fuego obligó a desplegar brigadistas de Conafor, voluntarios y fuerzas federales, además del uso de un helicóptero para sofocar las llamas.

El contraste es notable: mientras el año pasado se cerró con 6 mil hectáreas dañadas, en 2026 la cifra se mantiene en 600. “Esperemos que quede así”, expresó Núñez Leal, al subrayar la diferencia en los indicadores de afectación.

Aunque el calendario marca el cierre teórico de la temporada de incendios (enero a junio), las altas temperaturas de julio y agosto obligan a mantener protocolos activos. Las brigadas estatales, en coordinación con dependencias federales y voluntarios, continuarán el monitoreo en zonas de riesgo para evitar reactivaciones en las selvas quintanarroenses.

El reto ahora es sostener este balance positivo frente a un clima extremo que no da tregua. La vigilancia constante será clave para que Quintana Roo logre cerrar el año con cifras históricamente bajas en afectación forestal.

Clausuran Dolphinaris Cancún

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal de Dolphinaris Cancún tras denuncias sobre el estado de salud y alojamiento de los delfines que habitan en el recinto. La medida busca garantizar mejoras en la calidad del agua, atención médica adecuada y condiciones de bienestar para los ejemplares.

La dependencia informó que dará seguimiento continuo al cumplimiento de las disposiciones y a la evolución de los animales. Actualmente, el establecimiento alberga nueve delfines del Indo-Pacífico (Tursiops aduncus) —dos hembras y siete machos—, varios de ellos con enfermedades que complican su traslado.

Los delfines son evaluados diariamente mediante revisiones clínicas visuales y, de forma mensual, con estudios de laboratorio. Cada ejemplar cuenta con un programa personalizado de entrenamiento y enriquecimiento ambiental, además de la participación de especialistas externos en medicina de mamíferos marinos para reforzar la atención integral.

Profepa también supervisa de manera constante parámetros como pH, salinidad, temperatura y presencia de coliformes, verificando que se mantengan dentro de los rangos establecidos en la NOM-135-SEMARNAT-2004.

La clausura de Dolphinaris Cancún refleja la creciente presión social y legal para garantizar el bienestar de los mamíferos marinos en México. El caso abre un debate sobre el futuro de estos centros y la necesidad de transitar hacia modelos más responsables con la fauna silvestre.