Entregan Entorno Universitario Seguro de la Universidad Tecnológica de Cancún

Obra realizada mediante presupuesto participativo

La obra incluyó banquetas, alumbrado, señalética y obras pluviales para mejorar la seguridad y movilidad de la comunidad universitaria y vecinos de la zona

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, entregaron el nuevo Entorno Universitario Seguro de la Universidad Tecnológica de Cancún, una obra surgida de una propuesta estudiantil a través del programa de presupuesto participativo.

Durante la develación de la placa distintiva, la Gobernadora destacó que este proyecto es resultado de la participación ciudadana y del trabajo conjunto entre estudiantes y autoridades, al señalar que los recursos del pueblo regresan al pueblo mediante acciones que responden a necesidades reales de la comunidad.

Ana Paty, por su parte, explicó que la intervención contempló la construcción de guarniciones y banquetas, instalación de reductores de velocidad, señalética vial, alumbrado público y pozos de absorción para mitigar inundaciones, una problemática recurrente en esta zona de la ciudad.

Mara Lezama agregó que los trabajos benefician no solo a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Cancún, sino también a estudiantes de otras instituciones educativas cercanas, como La Salle, así como a habitantes de las colonias aledañas.

La presidenta municipal resaltó que la obra mejora la seguridad de los peatones desde las paradas del transporte público hasta los accesos de los centros educativos, además de fortalecer la movilidad y accesibilidad en uno de los cruces más transitados por jóvenes universitarios.

Acompañada de alumnos y alumnas de la UT, Mara Lezama reconoció la participación de los estudiantes que impulsaron el proyecto y destacó que esta obra demuestra cómo la colaboración entre sociedad y gobierno puede traducirse en beneficios concretos para la comunidad.

Ambas autoridades felicitaron a las y los alumnos que promovieron la iniciativa, la cual hoy se materializa como un espacio más seguro, iluminado y funcional para miles de estudiantes y ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

Inversión de casi 10 mdp

Remodelación de la Base de la Policía Estatal en Cancún

Cancún.– La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó los trabajos de remodelación de la base de la Policía Estatal en Cancún, obra que fortalece la capacidad operativa de la corporación de seguridad y mejora las condiciones laborales de los elementos.

Durante un recorrido por las instalaciones acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, la Gobernadora destacó que la capacidad instalada es para 94 mujeres y 134 hombres, un total de 228 policías capacitados, con instalaciones dignas.

Asimismo, Mara Lezama detalló que la remodelación contempla una inversión cercana a los 10 millones de pesos totalmente transparentados, provenientes del Fideicomiso de Seguridad.

“El impacto directo es con las y los policías, y el objetivo es que se refleje ahí, en las calles, con esta dignificación de la policía aquí en Cancún. Eran instalaciones prácticamente que estaban subutilizadas, hoy tienen un objetivo, fortalecer las instituciones que a su vez fortalece la tranquilidad y la construcción de paz para todas las familias”, dijo Mara Lezama.

La gobernadora agregó que es una inversión que vale la pena, como también en la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad, las maestrías, la capacitación, en los arcos de seguridad, en equipamiento y en mejora de condiciones laborales.

Destacó que Quintana Roo tiene la policía mejor pagada del país, con instalaciones dignas para las horas de descanso.