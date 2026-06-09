Automovilistas desafían normas de seguridad del Puente Nichupté

Al buscar obtener fotografías y videos

Varias personas sacan parte del cuerpo por el quemacocos mientras el vehículo avanza

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Conductas de riesgo se repiten diariamente en el Puente Nichupté. Automovilistas desafían las normas de seguridad para obtener fotografías y videos, poniendo en peligro su vida y la de otros usuarios, mientras las sanciones siguen sin aparecer.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas sacando parte del cuerpo por el quemacocos, mientras los vehículos avanzan sobre la estructura, una práctica que ocurre pese a las reglas establecidas para la circulación en el puente.

Para quienes transitan por la zona, el problema no es la fotografía, sino el riesgo según explica Rosalía Rodríguez, ya que señala que una distracción, una maniobra inesperada o una pérdida de equilibrio podrían derivar en un accidente.

La preocupación aumenta porque la vía fue diseñada para mantener un flujo continuo de vehículos y opera con una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora.

Algunos automovilistas, como Carlos Águila que trabaja en la zona Hotelera, advierten que cualquier incidente puede afectar a decenas de conductores y provocar congestionamientos en una obra estratégica para la movilidad de Cancún.

Piden aplicar sanciones

Las denuncias también exponen un contraste que observan quienes utilizan el puente de forma cotidiana: Existe vigilancia en los accesos, pero aseguran que varios conductores cambian de comportamiento una vez iniciado el recorrido.

Según los reportes ciudadanos, algunas personas aprovechan las vistas de la Laguna Nichupté para grabar contenido para redes sociales, dejando de lado las medidas de seguridad.

La información oficial recuerda la obligación de respetar la señalización, los semáforos de carril, los límites de velocidad y las disposiciones operativas de la infraestructura.

El Reglamento de Tránsito contempla sanciones para conductas que comprometan la seguridad vial o pongan en riesgo a los ocupantes de un vehículo y a terceros.

La petición de los automovilistas es reforzar la supervisión y aplicar la normativa vigente. Aclaran que no buscan impedir las fotografías, sino evitar que una imagen para redes sociales termine provocando un accidente en el nuevo puente.