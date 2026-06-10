Magistrados y jueces, pilar fundamental en la impartición de justicia: David Parra Sánchez

Encuentro en Naucalpan

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Las y los jueces son el pilar fundamental para la impartición de justicia no solo en el Estado de México, sino en todo el país, toda vez que su actuar asegura que ninguna ley, acto de autoridad o decreto, vulnere los derechos humanos de la población.

Expresó lo anterior el luchador social David Parra Sánchez, al reunirse con ministros y jueces mexiquenses durante un encuentro que sostuvieron en esta localidad.

Ahí, Parra Sánchez reconoció que «los impartidores de Justicia son fundamentales porque garantizan el estado de derecho, protegen los derechos humanos de los ciudadanos y actúan con la Ley en la mano para resolver todo tipo de conflictos”..

Ante el Magistrado Benjamín Rubio Chavez, el doctor Hector Martin Ruiz, del Instituto Federal de Defensoría Pública del Estado de México, de la maestra Berta Paredes, Alberto Islas Lara, Enrique Jacob, Héctor Sosa, entre otras personalidades destacó que su relevancia ha tomado un protagonismo histórico debido a la implementación.

En la reunión se tocaron puntos de relevancia sobre temas de interés de justicia hacia familias que viven en el Estado de México.