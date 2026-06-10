En Ecatepec se combate el robo de agua: Cisneros Coss

Operativo Neptuno

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirmó que administraciones municipales anteriores fueron omisas en el combate al robo del agua e incluso sujetos fingían ser trabajadores municipales para perforar impunemente las tuberías públicas y extraer el líquido, que revendían a la población.

En conferencia de prensa, informó que en Ecatepec combaten el huachicol del agua con acciones, entre ellas el Operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, además de 10 personas presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.

“Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer, incluso hicieron su negocio. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 aseguramos más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles completos”, reiteró.

Agregó que lograron documentar el modus operandi de algunas personas dedicadas a este ilícito, quienes se hacían pasar por trabajadores municipales y perforaban las tuberías para conectar la toma clandestina, que ocultaban en negocios.

Relató que en febrero pasado fueron detenidos dos hombres que utilizaban una toma clandestina en la colonia Julia Marín I y en noviembre del 2025 aseguraron una pipa que descargaba miles de litros en un bar de la colonia Alfredo del Mazo, donde también fueron detenidas dos personas.