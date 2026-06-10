“Huellas del Mundial Social” Llegaron a San Juan Totoltepec

Acciones de gobierno en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya, con las Huellas del Mundial Social, obras que se quedan como un legado para la posteridad, renovó de manera integral el campo de futbol de San Juan Totoltepec que por más de 40 años fue de tierra y mal iluminado, ahora es una alfombra verde con luminarias nuevas, lista para recibir a deportistas de esta comunidad legendaria.

Destacó que esta obra se rige bajo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsó el Mundial Social, para transformar la fiesta mundialista en rescate de canchas, espacios públicos para convertirlos en espacios de convivencia comunitaria y que se queden como legados para la posteridad.

Con las Huellas de la Transformación #83 en San Juan Totoltepec, se rehabilitó este espacio en el marco del Mundial Social, ahora es un punto de encuentro social, cultural y comunitario donde la niñez juega desde antes de la entrega de esta obra enmarcada dentro de las Huellas del Mundial Social.

Montoya Márquez afirmó “decidimos no ser un gobierno que venga a administrar la tragedia, sino a transformar la realidad, decidimos ser un gobierno con la sensibilidad de entender que nos debe regir en todo momento el mandato de obedecer al pueblo y mejorar sus condiciones de vida”.

El alcalde pidió a las y los vecinos, darle un buen uso al campo y cuidarlo, además de reconocer la labor de las y los trabajadores de Servicios Públicos por dar una opción de convivencia apropiada con el campo ubicado en la calle Barranca Chica.