El alcalde de Tlalnepantla inaugura feria del empleo

Tlalnepantla, Méx.- Con el firme compromiso de consolidar un municipio incluyente y detonar el desarrollo económico a través de la igualdad de oportunidades, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, en compañía de la presidenta honorífica del Sistema DIF Municipal, Rocío Pérez Cruz, llevó a cabo la inauguración de la Feria del Empleo por la Inclusión 2026. «El sector empresarial de nuestra ciudad se ha distinguido por una arraigada responsabilidad social; aquí tenemos muchas empresas socialmente responsables», dijo.