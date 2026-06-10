Consolida Edomex presencia de Maggi con nueva línea de producción en Toluca

Proyecta 7 mil ton de producto durante 2026

Reitera la gobernadora Delfina Gómez su compromiso de mantener el trabajo conjunto con el sector empresarial para impulsar el bienestar de las familias mexiquenses

Toluca, Estado de México.– Al inaugurar en Toluca una nueva línea de producción de la marca Maggi, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó la confianza de Nestlé, una de las empresas más importantes de la industria alimentaria a nivel global, para invertir en territorio mexiquense.

“Gracias a Nestlé por seguir invirtiendo en territorio mexiquense y juntos continuar consolidando el desarrollo económico y el bienestar social de nuestra entidad”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez.

Esta nueva línea representa una inversión de 25 millones de dólares y forma parte de un paquete de inversiones de Nestlé por 455 millones de dólares destinado al Estado de México para el periodo 2025-2027.

La planta genera más de mil 300 empleos y, con esta ampliación, tendrá capacidad para producir más de 200 botellas por minuto, con una proyección de alrededor de 7 mil toneladas durante 2026, lo que refleja la visión de crecimiento y permanencia de la empresa en la entidad.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que la nueva línea de producción incorpora tecnología de punta, automatización y procesos digitalizados que fortalecerán la capacidad operativa de la planta y ampliarán su alcance en mercados nacionales e internacionales. Además, contribuirá al fortalecimiento del corredor industrial Toluca-Lerma como un importante generador de empleo para las familias mexiquenses.

Refirió que acciones como esta consolidan al Estado de México como el segundo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa, al acumular durante su administración 8 mil 357 millones de dólares.

Asimismo, reconoció a Nestlé por su participación en el Programa de Educación Dual, en el que actualmente colaboran 6 mil 634 estudiantes, así como en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También destacó su compromiso con el Plan México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para transformar al país y mejorar la calidad de vida de mexicanas, mexicanos y mexiquenses.

“Reitero mi compromiso para seguir construyendo junto con el sector empresarial, un entorno donde la inversión y el desarrollo de proyectos sigan transformando vidas”, expresó.

Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, señaló que el Estado de México cuenta con más de 31 mil unidades económicas de la industria alimentaria, las cuales generan empleo para más de 54 mil mexiquenses.Dijo que esta inauguración refleja la confianza del sector empresarial en la entidad y subrayó que cada nueva inversión se traduce en más empleos, mayores oportunidades para proveedores locales y una mejor integración de las empresas a cadenas de valor nacionales e internacionales.

Por su parte, Fausto Costa, Presidente Ejecutivo de Nestlé México, reconoció a la Gobernadora Delfina Gómez por impulsar el Programa de Educación Dual para ampliar las oportunidades de las y los jóvenes, así como por cumplir su compromiso con el sector empresarial al brindar certeza a las inversiones en la entidad.

En el evento estuvieron presentes Christian Boucaud, Vicepresidente de Culinarios de Nestlé México; Javier León Calle, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Nestlé México; Heidi Navarro, Gerente de Fábrica de Culinarios Nestlé Toluca, y Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca.