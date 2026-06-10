Anuncia Estado de México suspensión de clases este jueves

En educación básica, media superior y superior

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informa que el jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

Lo anterior, como parte de las medidas de movilidad implementadas con motivo de la inauguración de la justa internacional de futbol en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La suspensión de actividades aplica para instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

La SECTI precisa que la suspensión de actividades escolares será únicamente durante esta jornada y que las actividades académicas se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio, conforme a los horarios y calendarios establecidos por cada institución educativa.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de mantener informada a la comunidad educativa mexiquense y garantizar el desarrollo ordenado de las actividades escolares en beneficio de más de 4.3 millones de estudiantes de la entidad.