Mariaca Semprún traerá a CDMX un emotivo homenaje a Rocío Dúrcal

En el Teatro Ramiro Jiménez

La ganadora del Latin Grammy presentará un espectáculo con banda y mariachi en vivo

Por Arturo Arellano

Mariaca Semprún llega a la Ciudad de México con El Homenaje a Rocío Dúrcal, una puesta en escena que, más que un concierto, se presenta como una experiencia íntima y emotiva para celebrar a una de las figuras más queridas de la música en español. La función será el próximo 17 de junio en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez, en Coyoacán, a las 20:30 horas.

La intérprete explicó en entrevista que el proyecto nace de su interés por recorrer la trayectoria de Dúrcal a través de sus grandes canciones y del contexto que hay detrás de cada una. “Estoy emocionada y a la expectativa de como van a recibir este homenaje”, dijo, al recordar que viene de dos presentaciones exitosas en Madrid.

También señaló que el espectáculo fue pensado como un montaje vivo, con banda y mariachi, y no como una simple sucesión de éxitos. “Es un espectáculo con banda en vivo, mariachi en vivo, es más que un concierto, un musical, porque tiene un guion, ocurren cosas muy bonitas e interesantes”, afirmó.

Canciones e influencias

Semprún subrayó que el eje del show está en los hitos artísticos de Rocío Dúrcal, desde su faceta como actriz y cantante en España hasta su consagración en México. “Yo no pretendo imitarla porque voces como la de ella son inimitables”, expresó, al explicar que su propuesta se centra en “un recorrido a través de sus canciones y la historia detrás de cada canción”.

La artista también destacó la importancia de los temas que Dúrcal inmortalizó con Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. “Principalmente me basé en los éxitos más ruidosos, que son los duos con Juan Gabriel”, señaló, y adelantó la participación de “un Juan Gabriel que es Kike Orozco de invitado” para hablar de esa dupla.

El montaje incluye videos diseñados especialmente para la obra y un vestuario concebido según las etapas visuales de Rocío Dúrcal. “Este show está lleno de videos diseñados para el show y el vestuario está pensado e inspirado en las etapas de su vida”, comentó la cantante, quien precisó que el estilo va desde una primera fase más española hasta una imagen final marcada por el brillo y la lentejuela.

Semprún agregó que el espectáculo nació en Miami y después tomó forma en España antes de llegar a México. “El show nació en Miami”, recordó, al referirse a un recorrido que ya tuvo funciones con público venezolano, español y mexicano, todas con respuesta favorable.

Legado de la diva

La intérprete venezolana remarcó que, al investigar a la artista, le impresionó descubrir la dimensión de su legado en México. Dúrcal fue reconocida en la cultura popular mexicana, y canciones como “Amor eterno” y “Costumbres” forman parte de esa memoria musical compartida. Sobre esa conexión, Semprún dijo: “Me parece impresionante que cuando empecé a investigar, que en México esos temas fueron declarados patrimonio nacional y cultural del país”.

La presentación en la capital mexicana será una sola noche, pensada para un público que ha hecho de Rocío Dúrcal una artista de referencia. “Es la aprobación de la audiencia latina, porque es donde fue más querida”, dijo Semprún al recordar la reacción que ha tenido el espectáculo en otras ciudades.

Los boletos ya están disponibles a través de GoLiiive y en taquillas del teatro.

El espectáculo combina música, relato y puesta en escena para recorrer las etapas más recordadas de la intérprete española, con funciones ya probadas en Madrid y Miami.