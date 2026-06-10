Boletos para los partidos de México superan los 500 mil pesos

Precios por las nubes

Para los partidos del Tri, se registran precios de cuatro veces por encima del original en reventa oficial

Los aficionados que aún buscaban este marrte asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica debieron desembolsar cantidades que, en algunos casos, alcanzaban el medio millón de pesos por boleto.

Los precios aumentan conforme mejora la ubicación. En las zonas medias del estadio, los boletos oscilan entre 61,050 y 84,556 pesos, mientras que los asientos más cercanos al terreno de juego se ofrecen entre 92,384 y 99,161 pesos.

La reventa también incluye lugares premium y paquetes Hospitality de la FIFA, cuyos precios van de 148,742 a 296,908 pesos. Estas experiencias contemplan beneficios como alimentos gourmet, áreas exclusivas, asientos preferenciales y otras amenidades.

Alcanzan precios de más de medio millón de pesos

Para el segundo compromiso de la Selección Mexicana, frente a Corea del Sur el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron), los precios escalan todavía más y llegan a superar el medio millón de pesos por entrada.

Según la disponibilidad observada en reventa, el boleto más económico cuesta 45,679 pesos. Dependiendo de la ubicación, las entradas se comercializan entre 50,670 y 84,556 pesos.

Sin embargo, en las zonas con mejor visibilidad los precios van de 90,612 a 208,098 pesos por boleto.

Los paquetes Hospitality son los más costosos. Sus precios parten de 332,957 pesos y alcanzan hasta 532,732 pesos, convirtiéndose en las entradas más caras para un partido de la Selección Mexicana durante la fase de grupos.

México vs Chequia, con precios más accesibles

Para el tercer encuentro de la fase de grupos, en el que México enfrentará a Chequia en el Estadio Ciudad de México, los precios muestran una moderación respecto a los partidos anteriores.

Los aficionados pueden encontrar boletos en reventa desde 28,064 pesos. Dependiendo de la ubicación, las entradas tienen precios que van de 30,725 a 74,947 pesos.

Por su parte, los paquetes Hospitality parten de 120,108 pesos y alcanzan hasta 415,399 pesos por persona.

¿Cuánto cuesta ver el partido desde un palco?

Si tienes presupuesto para vivir la experiencia desde la zona de lujo, también se filtraron precios para los palcos del Estadio Ciudad de México (Azteca). La FIFA comercializó paquetes de alimentos obligatorios para los asistentes a estas áreas exclusivas. Los costos de los menús van desde los 320 dólares hasta los 15,000 dólares por partido, dependiendo del nivel de exclusividad y el número de invitados.

Estos son los precios filtrados para alimentos y bebidas dentro de los palcos del Azteca:

Tacos al pastor, de bistec o burritos: 230 pesos por orden.

Tacos campechanos: 150 pesos.

Palomitas, chicharrones o papas individuales: 120 pesos.

Paquete de 6 cervezas para palco: 600 pesos (es decir, 100 pesos por cada cerveza).

Combo de refrescos: alrededor de 360 pesos.

Resumen: ¿cuánto necesitas gastar para ir a un partido del Mundial 2026?

Si quieres asistir a un partido del Mundial 2026 en México, estos son los costos mínimos que debes considerar según la información filtrada hasta ahora:

Boleto más barato en venta oficial: 1,122 pesos (Categoría 4, fase de grupos).

Boleto más barato en reventa: 48,000 pesos.

Cerveza en el estadio (México): entre 299 y 310 pesos.

Agua embotellada: 80 pesos.

Papas fritas: 200 pesos.

Refresco o agua mineral: entre 149 y 199 pesos.

En Estados Unidos los precios de alimentos y bebidas son igual de altos (15 dólares la cerveza, 20 dólares la comida), mientras que en Canadá resultan más accesibles (8.70 dólares canadienses por cerveza). Los boletos de reventa superan los 48,000 pesos en los tres países, y los paquetes de hospitalidad pueden pasar los 240,000 pesos. Los palcos en el Estadio Azteca tienen menús obligatorios que arrancan en 320 dólares por partido.