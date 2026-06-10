Movilizan a 11 mil agentes para cuidar el estadio Banorte y Zócalo

Prevén cierres parciales y totales de vialidades en torno a la sede inaugural

La CDMX entra en fase operativa para el mayor evento deportivo de su historia reciente

El gobierno de la Ciudad de México movilizó 11 mil 219 elementos y mil 21 vehículos para resguardar el Estadio Ciudad de México (Banorte) y el Zócalo, con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, personal del Gobierno capitalino y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el Plan de Seguridad elaborado para el Mundial, el mayor dispositivo se concentra en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural, donde se desplegarán 7 mil 808 elementos y 682 vehículos para vigilar accesos, controlar la movilidad y responder ante emergencias.

El documento establece la creación de un polígono de “última milla” alrededor del inmueble, que restringirá el acceso a peatones con boleto, residentes acreditados y vehículos autorizados.

Las autoridades prevén cierres parciales y totales de vialidades en torno al estadio. Para el encuentro inaugural, el cierre parcial iniciará desde las 23:00 horas del 10 de junio y el cierre total a partir de las 05:00 horas del día del partido.

El dispositivo incluye 18 accesos peatonales, 12 accesos semipeatonales y 30 accesos vehiculares, además de filtros de control, señalización especial y rutas para taxis, transporte por aplicación y movilidad peatonal.

También se aplicarán protocolos específicos para evacuaciones, búsqueda de personas extraviadas y atención de manifestaciones o incidentes de seguridad.

Como parte de las medidas preventivas, quedará prohibido el ingreso con armas, explosivos, drones, cámaras profesionales, megáfonos, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, objetos voluminosos, narcóticos y cualquier artículo que represente un riesgo para la seguridad del evento.

En paralelo, el FIFA Fan Festival del Zócalo operará con un estado de fuerza de 3 mil 411 elementos y 339 vehículos, con capacidad para recibir hasta 60 mil aficionados de manera gratuita durante la transmisión de partidos y actividades recreativas.

La vigilancia en la Plaza de la Constitución estará organizada mediante tres cinturones de seguridad, siete filtros de revisión y dos accesos principales, ubicados sobre las calles de 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Los asistentes pasarán por revisiones visuales, controles aleatorios, detectores manuales de metales e inspección de mochilas y objetos voluminosos. En caso necesario, se realizarán revisiones corporales.

Además del estadio y el Zócalo, la capital contará con 18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, donde habrá transmisiones gratuitas de partidos, actividades deportivas y eventos culturales. Para estas sedes se asignaron 291 policías y 75 vehículos. El plan contempla incluso sobrevuelos de drones para monitorear en tiempo real la operación y las concentraciones de aficionados.

El despliegue forma parte de una estrategia más amplia que moviliza a 56 mil 320 elementos de la SSC, incluyendo vigilancia en aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, zonas turísticas y rutas de traslado de selecciones, delegaciones y visitantes durante el torneo.

Con ello, la Ciudad de México entra en fase operativa para el mayor evento deportivo de su historia reciente, bajo un esquema que combina filtros de acceso, control vial, videovigilancia, monitoreo aéreo y coordinación con fuerzas federales.

Esto sin contar con el despliegue que se alista para la atención de manifestaciones.

Protestas confirmadas para este jueves

Este jueves 11 de junio inicia la jornada mundialista en la Ciudad de México (CDMX), pero el evento futbolero se da en medio de una serie de protestas y movilizaciones sociales como la de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes advirtieron que sabotearían el inicio del Mundial.

Colectivos de madres buscadoras, maestros, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud convocaron a una mega manifestación para este 11 de junio con el propósito de visibilizar sus peticiones.

Las protestas marcharán de diferentes puntos de la ciudad y tendrán cita en las inmediaciones del Estadio de la CDMX.

¿Cuáles son las protestas confirmadas para el Mundial 2026?

Hasta el momento se han confirmado siete protestas que se llevarán a cabo para este jueves, esto de acuerdo con reportes oficiales y diversas convocatorias de las organizaciones.

Colectivos de madres buscadoras

Trabajadores de la educación

Pensionados de Pemex y CFE

Organizaciones campesinas

Trabajadores de la salud

Colectivos en general

Transportistas

Los manifestantes partirán desde puntos como:

Avenida Insurgentes (Estadio Olímpico)

Anillo Periférico (San Jerónimo, Hospital Picacho, Vaqueritos)

Calzada de Tlalpan (División del Norte)

Avenida del Imán (Parque Cantera)