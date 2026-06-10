Trump contra el T-MEC

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Para finales de este mes termina el plazo propuesto inicialmente para concluir la revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, pero Donald Trump lo pone en riesgo.

En recientes declaraciones, el belicoso presidente convicto dijo que podría no renovarse porque, según él, “Estados Unidos está mucho mejor, no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros”.

Hasta ahora se han establecido negociaciones para la renovación del T-MEC por parte de México y Estados Unidos, pero no así con Canadá, por decisión arbitraria de Washington.

Los especialistas se encuentran divididos. Mientras algunos dicen que sí se renovará el T-MEC, otros advierten que se pudiera establecer un acuerdo exclusivamente binacional con México y excluir a Canadá, y los más pesimistas cierran cualquier posibilidad de acuerdo.

Por lo pronto, parece claro que para el próximo 1 de julio, fecha prevista para concluir la actual revisión del T-MEC, no habrá acuerdo entre las tres naciones.

De cualquier forma, Trump busca exprimir económica y comercialmente a México y Canadá con revisiones anuales, como lo anticipa el propio tratado.

En definitiva, la suspensión del T-MEC mucho afectaría a México, pero habría alternativas para la economía nacional mediante diversificación de mercados para la exportación.

Para Canadá también tendría un efecto muy adverso, pero igualmente buscaría alternativas, pues está claro que el primer ministro, Mark Carney, no está dispuesto a someterse a las imposiciones trumpianas.

Días difíciles por venir.

Susurros

La derrama económica para Estados Unidos, Canadá y México por el desarrollo del Campeonato Mundial de Futbol se estima entre 30 mil 500 y 41 mil millones de dólares, aunque los analistas han puesto en duda esta cifra por un menor interés mostrado.

La política antimigratoria, la indiscriminada imposición de aranceles, el conflicto con México por la lucha contra el narcotráfico y los conflictos bélicos de Medio Oriente han alterado a la baja las expectativas por el certamen mundial que producirá para la FIFA ganancias por 13 mil millones de dólares.

Se espera que las transmisiones de los juegos del torneo lleguen a seis mil millones de personas, mientras 6 millones pudieran asistir a alguno de los estadios de las 118 sedes mundialistas. Veremos.

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