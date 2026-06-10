TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA Y SMASH MOUTH

SKAFEST 2026 LLEGARÁ AL VELÓDROMO OLÍMPICO

Una de las agrupaciones más influyentes e importantes en la historia

SkaFest anuncia su regreso en 2026 con los primeros artistas confirmados para su nueva edición. Tokyo Ska Paradise Orchestra y Smash Mouth encabezan el cartel del festival, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

Considerada una de las agrupaciones más influyentes e importantes en la historia del ska, Tokyo Ska Paradise Orchestra regresará a México para reencontrarse con una de las audiencias más apasionadas de su trayectoria. Con más de tres décadas de carrera, múltiples giras internacionales y una reputación forjada a partir de explosivos espectáculos en vivo, la agrupación japonesa se ha consolidado como una institución musical capaz de trascender géneros, idiomas y fronteras.

A ellos se suma Smash Mouth, la emblemática banda estadounidense responsable de éxitos que marcaron a toda una generación. Su participación aporta una dimensión especial a la edición 2026 y reafirma la intención del festival de presentar propuestas internacionales de gran relevancia para el público mexicano.

En esta primera parte de la revelación del cartel, Ska Fest 2026 se complementa con la participación de:

Los de Abajo, quienes celebrarán uno de los discos más representativos de su trayectoria Latin Ska Force.

Almalafa, desde Tijuana, festejando 30 años de trayectoria.

La Resistencia, referente de la escena angelina.

¡FUÁKATA!, desde Miami con el poder del Ska Core.

Timo & Chino, proyecto integrado por músicos co fundadores de dos de las agrupaciones más emblemáticas del ska mexicano, Salón Victoria y Los Victorios quienes ofrecerán un recorrido por canciones que marcaron varias generaciones del ska nacional.

Próximamente se anunciarán más artistas que formarán parte del cartel.

UN POCO DE HISTORIA DEL SKAFEST

Desde su creación en 2015, SkaFest se ha convertido en una referencia obligada para los seguidores del ska en Latinoamérica. A lo largo de sus distintas ediciones ha reunido a figuras fundamentales de la escena internacional como Less Than Jake, Reel Big Fish, Save Ferris y The Mighty Mighty Bosstones, además de algunos de los máximos exponentes del ska mexicano, entre ellos Maldita Vecindad, Inspector y Panteón Rococó.

La llegada del SkaFest al Velódromo Olímpico representa un nuevo capítulo en la historia del festival. Tras más de una década reuniendo a miles de asistentes y presentando a algunas de las bandas más importantes del género, la edición 2026 busca convertirse en la más grande hasta ahora, celebrando tanto el presente como el legado de una cultura musical que continúa creciendo y fortaleciéndose en México.