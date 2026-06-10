Unen esfuerzos UAEMéx y Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca

Por una formación con impacto social

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado y la presidenta del Colegio, Rebeca Trejoluna Puente, concordaron en que esta alianza beneficiará a sus comunidades y a la sociedad

Metepec, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca firmaron un convenio general de colaboración que permitirá impulsar proyectos conjuntos en beneficio de sus comunidades y de la sociedad de la entidad.

La rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, y la presidenta del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, Rebeca Trejoluna Puente, coincidieron en que esta alianza contribuirá a ampliar el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de administración, gestión financiera, fiscal y contable.

Durante la firma de este acuerdo de colaboración, Zarza Delgado destacó que la UAEMéx encuentra en el Colegio de Contadores Públicos una institución aliada que combina la preparación académica con un profundo compromiso social, al brindar espacios de vinculación práctica indispensables para consolidar valores como la confianza, la transparencia, la rendición de cuentas y la administración responsable de los recursos públicos y privados.

En este evento, al que asistieron la secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López; la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, y el vicepresidente general del Colegio, Jorge Alberto Arcos Domínguez, la rectora subrayó que este convenio ampliará las oportunidades para que las y los estudiantes realicen servicio social, prácticas y estancias profesionales, además de generar nuevos espacios para la investigación y el desarrollo académico.

Asimismo, señaló que la colaboración permitirá a la Autónoma mexiquense participar activamente en acciones orientadas al cumplimiento de responsabilidades fiscales de la sociedad, fortalecer la formación continua de sus egresadas y egresados en el ámbito de la contaduría pública, promover eventos académicos y desarrollar posibles publicaciones conjuntas sobre temas de interés para la comunidad universitaria y profesional.

Zarza Delgado resaltó que, aunque la firma del convenio formaliza una relación de colaboración, los vínculos entre ambas instituciones se han mantenido a lo largo de generaciones, ya que una parte importante de quienes integran el Colegio son egresadas y egresados de la UAEMéx, lo que refleja la calidad educativa y el compromiso social de la institución.

Por su parte, Rebeca Trejoluna Puente afirmó que este acuerdo representa una alianza sustentada en la confianza, la cooperación y el objetivo compartido de contribuir al desarrollo académico, profesional y humano de las y los estudiantes, así como de la sociedad en general.

Destacó que la apertura al diálogo, el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo serán fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y construir soluciones con un impacto positivo y duradero.

En ese sentido, agradeció la disposición de la UAEMéx para consolidar proyectos conjuntos que fortalezcan a ambas instituciones y generen beneficios tangibles para la comunidad.

A su vez, Miriam Sierra López, también vicepresidenta del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, señaló que esta colaboración contribuirá a fortalecer tanto la formación universitaria como el ejercicio profesional de la contaduría, mediante acciones orientadas al desarrollo de la profesión, las instituciones y sus comunidades.

Finalmente, destacó que el convenio impulsará actividades de intercambio académico, investigación, difusión, servicio social, prácticas profesionales, asesoría técnica, apoyo especializado e intercambio de información. Estas acciones favorecerán una formación ética y actualizada para las nuevas generaciones de profesionistas, al tiempo que fortalecerán los procesos contables, administrativos y financieros de las instituciones, colocando el conocimiento al servicio de la sociedad con un enfoque humano y de responsabilidad social.