Emociones

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Son emociones encontradas las que se sienten en el ambiente, las más de ellas preocupantes que generan preocupación, incertidumbre, zozobra, inquietud ante el inicio del mundial de fútbol.

Junio resultó ser un mes de emociones de todo tipo. Inicia el Mundial de Futbol, lo que resulta importante para un núcleo que los seguirá en vivo y otro que lo hará por las ondas hertzianas y otro, al que simplemente no le interesa (los menos).

Se conmemoró el 55 aniversario de la matanza de estudiantes por parte del grupo conocido como “Los Halcones” que dejó heridas difíciles de sanar, a pesar de la lejanía del hecho.

El 25 del presente mes es la fecha límite para conocer si hay o no nuevos partidos políticos que compitan en la elección federal del 2027, lo que en el ámbito político también preocupa.

Junio ha sido un mes difícil para el gobierno federal que enfrenta muchos desafíos que han puesto pruebas muy fuertes.

Las manifestaciones se han hecho presentes y los amagos en contra de las instituciones parecen permanentes.

El asedio es constante, aunque el gobierno federal afirma que no responderá a ningún tipo de provocaciones.

Los priistas tocan campanas de alegría al ganar cada uno de los distritos locales en disputa en Coahuila, estado en que PAN, Verde y MC, pierden el registro local.

Junio definitivamente es atípico.

Hasta ahora no se documenta que en el pasado algún evento deportivo de la importancia del Mundial de Futbol haya estado en riesgo, sobre todo su inauguración.

En México se vivieron horas de angustia poco antes de que rodara el balón, aunque el gobierno garantizó que la inauguración no tendría problema alguno para celebrarse.

Qué pasó en México que en unas cuántas semanas se descompuso lo que parecía un gobierno que transitaba sin problemas.

Se acumularon los problemas sin resolver y a eso se le agrega la oportunidad que vieron algunos grupos para presionar en busca de soluciones, se tendrá el panorama actual.

Del inicio de uno de los tantos actos de chantaje que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a una rebelión de otros grupos que vieron la oportunidad de canalizar sus demandas por la vía de las protestas, hay un largo trecho.

Sin embargo, el estira y afloja que se acostumbra en esas negociaciones terminó por contaminar aún más la ya de por sí fuerte tensión.

Otros grupos vieron una posibilidad de presionar para la solución de las demandas no atendidas y se unieron a las protestas.

Total que la CDMX, envuelta en las prisas por terminar las obras que no se hicieron en ocho años y que benefician solamente a los seguidores del futbol, se enmaraño también y los protestantes ganaron las calles generando un caos.

Hoy, la preocupación es grande y veremos como terminan estos momentos de incertidumbre, si hay una breve pausa hasta que termine el Mundial o se siguen de largo.

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Corrió fuerte el rumor de que Adán Augusto López solicitaría licencia al Senado de la República, lo que no dejó de ser un simple rumor que no dejaron pasar, ya que se aclaró que el tabasqueño fue operado de un ojo, pero que trabaja regularmente en sus oficinas.

ramon zurita44@hotmail.com

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