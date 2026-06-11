La CNTE no cede; por el contrario, amenaza con extender protestas

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

La victoria de la Selección Nacional en el partido inaugural del Campeonato Mundial de Futbol generó alegría generalizada, pero no todos los sectores de nuestra sociedad celebraron igual.

Por ejemplo, los integrantes de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantuvieron su lucha por mejores salarios y prestaciones durante la fecha inaugural, en vez de sumarse a las celebraciones, estudiaban la posibilidad de extender sus actos de protesta a todas las sedes del torneo futbolístico, lo que significaría llevar sus acciones de inconformidad a las otras dos metrópolis mayores de la República, Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.

Esto no significa liberar a la Ciudad de México, la cual hasta ahora ha sido el principal escenario donde los maestros despliegan toda la sabiduría que han adquirido, pero no en las aulas, sino en las calles, para llevar sus manifestaciones de inconformidad al límite de la tolerancia de los residentes en la capital del país.

En efecto, los dirigentes del magisterio inconforme anunciaron a los medios que analizan extender sus movilizaciones a Monterrey y Guadalajara, sedes mundialistas. Esto en virtud de que sus presiones en la capital del país no han sido suficientes para superar la resistencia de las autoridades federales y convencerlas de cumplir las exigencias magisteriales, las cuales incluyen nada menos que un aumento del 100 por ciento en los salarios, además de la derogación de la Ley del ISSSTE, en particular en la relativo a jubilaciones.

La idea de extender las protestas de los maestros al noreste y occidente del país surgió en el marco de otra más de las muchas marchas por calles céntricas de la capital de la República que se originó, precisamente el día de la inauguración del Mundial. El principal contingente salió del campamento instalado por los trabajadores de la educación en el primer cuando capitalino, muy cerca del histórico Zócalo que, en esta ocasión, está reservado para parte de las fiestas organizadas en torno a la competencia de futbol, por lo que la policía bloqueó las calles que desembocan en la plaza donde están Palacio Nacional y la Catedral.

Un segundo bloqueo de parte de las autoridades impidió que los maestros y sus acompañantes pudieran llegar al estadio mundialista, temporalmente llamado de la Ciudad de México, pero popularmente conocido por su nombre original, «Azteca», aunque al término de la competencia internacional se denominará Banorte, por el banco que prestó una enorme cantidad para su remodelación.

Los maestros disidentes habían amenazado con impedir o, por lo menos, aplazar o deslucir la inauguración del Mundial e intentaron cumplirlo, pero el traslado de grandes contingentes se dificultó por no disponer de medios de transporte. De cualquier forma, los maestros más obstinados caminaron poco más de una decena de kilómetros, hasta llegar al cruce de las avenidas Tlalpan y División del Norte, se encontraron con el bloqueo preparado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

Los mentores evitaron en esta ocasión las acciones de fuerza, pero la violencia no fue eliminada por completo, ya que hicieron su aparición los grupos de choque conocidos como anarquistas o bloque negro. Minutos después de iniciada la ceremonia inaugural, un grupo de aproximadamente 100 jóvenes embozados arremetieron contra los policías antimotines. Mientras tanto, algunos individuos realizaron pintas en el exterior de la estación del Tren Ligero con la leyenda «+130,000 desaparecidos y otros más derribaron el alambrado que resguarda el Tren Ligero.

Algunos reportes de testigos revelaron que los policías arrojaron en distintas ocasiones gas pimienta y gas de extintores de incendios. El enfrentamiento duró aproximadamente 45 minutos.

Para no variar, los violentos se retiraron sin que ninguno de ellos fuese detenido o consignado ante un juez. Extraoficialmente trascendió que una mujer había sido detenida por la policía, pero poco después quedó en libertad.

De cualquier forma, la aparición de los violentos sirve para validar versiones surgidas en medios oficiales, en el sentido de que el contingente de maestros ha sido infiltrado por organizaciones radicales que buscan dañar la imagen de México a nivel internacional,

En su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que estas personas, a quienes no considera verdaderos maestros, buscan generar enfrentamientos y provocar que la policía los reprima, posiblemente con intenciones políticas. Pero reafirmó que su gobierno no recurrirá a la violencia. Dijo que, en lugar de recurrir al desalojo o a la represión, su gobierno mantendrá mesas de diálogo a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP).

La mandataria, además ha insinuado una posible salida que, de ser aplicada, restaría poder a los dirigentes de la CNTE, pues se convocaría a asambleas para consultar directamente a los trabajadores de base, acerca de cuáles son sus principales demandas.

No pasará mucho tiempo antes de que se compruebe si los maestros disidentes materializan su propósito de extender sus protestas a Guadalajara y Monterrey, lo que no sería una novedad, pues ya se han registrado acciones en otros rumbos del país, como Oaxaca y Chiapas, de donde provienen los contingentes más numerosos.

Aumentan los visitantes extranjeros, pero son más los mexicanos que salen del país

Mientras se solucionan las demandas del magisterio disidente, es conveniente atender otros indicadores acerca de la evolución del país, que no siempre se produce de la manera deseada.

En este sentido, es de tener en cuenta recientes informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que parecen alimentar el optimismo, como lo es la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) que revela un aumento en el número de extranjeros que visitaron nuestro país en abril pasado.

El número de visitantes aumentó 8.1 por ciento, lo cual resulta positivo, pero desafortunadamente el beneficio se diluye porque fue superior el número de mexicanos que salieron del país.

«En abril de 2026 ingresaron al país 8,289,421 viajeras y viajeros internacionales, 8.1 % más que en el mismo mes de 2025. De esta cantidad, 3 813 193 (46.0 %) entraron como turistas internacionales —residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México— (ingresaron 1.8 % más que en abril del año anterior) y 4 476 228 (54.0 %) lo

hicieron como excursionistas internacionales, que no pernoctaron en su viaje», revela el informe del Inegi, que también expone:

«Las y los turistas internacionales que ingresaron a México se clasifican como turistas no fronterizos y fronterizos. En abril pasado, las y los turistas no fronterizos sumaron 2 047 919 (una caída anual de 7.5 %) y representaron 53.7 % de las entradas. Por su parte, el 46.3 % restante se concentró en las y los turistas fronterizos, quienes registraron 1 765 274 entradas (cantidad 15.1 % mayor que la de abril de 2025).

«En el cuarto mes de este año se observó que, de las y los turistas no fronterizos, 51.7 % (1 059 161 entradas) correspondió a mujeres y 48.3 % (988 758) a hombres.

«El principal motivo de visita de las y los turistas no fronterizos que entraron al país durante abril de 2026 fue vacaciones, recreo u ocio, con 1 483 848 entradas (72.5 %). En segundo lugar, se ubicó visita a familiares o amistades, con 423 293 entradas (20.7 %). Siguió motivos profesionales o de negocios, con 99 370 (4.9 %).

«Respecto al país de residencia, la mayoría de las y los turistas no fronterizos que viajaron a México provinieron de Estados Unidos de América, con 1 266 873 entradas (61.9 %); de América del Sur e islas del Caribe, con 299,905 (14.6 %); y de Canadá, con 191 549 (9.4 %). En menor proporción, se registraron llegadas de residentes de América Central (97,835), de Europa (96 557), de Asia (67 774) y el resto correspondió a residentes de otras regiones.

«En abril pasado, las y los viajeros internacionales gastaron en el país en promedio 358.6 dólares (lo que significó una caída de 9.6 % a tasa anual). El de turistas internacionales fue de 703.4 dólares (las y los turistas no fronterizos que ingresaron por vía aérea gastaron en promedio 1,345.8 dólares».