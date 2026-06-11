Mexico enfrenta una grave crisis ambiental, denuncia el panista Enrique Vargas del Villar

Plantea que conscriptos participen en reforestación

Por Arturo Baena

Valle de Mexico,- Diversos sectores de la población aplaudieron la iniciativa del senador Enrique Vargas del Villar, quién planteó que quienes realicen el Servicio Militar Nacional participen en reforestación, restauración ecológica y conservación ambiental, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Y es qué de acuerdo con Enrique Vargas, nuestro país enfrenta una crisis ambiental que afecta directamente la calidad de vida de la población, debido a la deforestación, la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático.

El senador por el Estado de México explicó que la seguridad nacional debe entenderse de manera integral, no solo desde la defensa territorial, sino también desde la protección ambiental, hídrica y alimentaria.

La iniciativa de Enrique Vargas del Villar busca que los jóvenes que realizan el Servicio Militar Nacional puedan plantar millones de árboles anualmente en el territorio nacional, reducir las islas de calor urbano, fortalecer la recarga de acuíferos y generar corredores biológicos locales.

El legislador panista destacó que el 70 por ciento del territorio de México corresponde a superficie forestal, con aproximadamente 138 millones de hectáreas; sin embargo, fenómenos como la expansión urbana, el cambio de uso de suelo, la tala ilegal y los incendios han provocado pérdida de cobertura vegetal en distintas zonas del país.