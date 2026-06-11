Denunciará el PRI el adelanto de campañas con estrategia engañosa

Uso indebido de recursos públicos

Valle de México.- “El Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de Mexico aseguró que partidos opositores adelantan campañas políticas mediante programas engañosos y el uso indebido de recursos públicos que serán denunciados ante las autoridades competentes”.

Así lo aseguró la dirigente de ese partido, Cristina Ruiz Sandoval, luego de señalar que de forma constante Morena y aliados han utilizando la manipulación de programas sociales vigentes, amenazando a la población con retirar los beneficios si no apoyan a candidatos específicos.

Por otra parte, Ruiz Sandoval destacó la promoción de perfiles políticos fuera de los tiempos legales establecidos por las autoridades electorales en municipios como son Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, entre otros.

El Revolucionario Institucional alertó sobre el despliegue de estrategias basadas en promesas falsas o inviables dentro de plataformas digitales para confundir al electorado.

Finslmente, Ruiz Sandoval reiteró que «el partido demanda de manera sistemática la intervención de los institutos electorales correspondientes para sancionar estas conductas e investigar el origen de los recursos utilizados».