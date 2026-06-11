La FGJEM sí investiga al edil de Metepec y a sus escoltas

Abuso de poder

Metepec, Méx.- Pese a la disculpa pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo «La Asunción», contra el alcalde Fernando Flores Fernández.

Como se recordará, el edil de este municipio, ingresó al lugar acompañado por escoltas armados con rifles de alto calibre, generando preocupación entre socios y ciudadanos presentes.

Entre los requerimientos formulados por la autoridad ministerial destacan la entrega de cualquier registro, reporte de auxilio, parte de novedades o solicitud de apoyo relacionada con los acontecimientos registrados en el Club Deportivo La Asunción, ubicado en Paseo Santa Isabel, en la comunidad de La Asunción.

Asimismo, la Fiscalía exige confirmar o negar si el dispositivo de seguridad que resguarda al presidente municipal está integrado por elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Metepec o si durante los hechos participó personal perteneciente a dicha corporación.

El documento señala que la información requerida es considerada indispensable para el desarrollo de la investigación en curso y advierte que, de existir negativa o incumplimiento por parte de las autoridades municipales, el Ministerio Público podrá hacer uso de las medidas legales correspondientes previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.