El PAN recuperará el corredor azul , afirma Anuar Azar Figueroa

Valle de México.- “El próximo año vamos con todo y por todo, el PAN avanza con paso firme. Hoy están dadas las condiciones para recuperar tofo el corredor azul más, toda vez que los mexiquenses están cansados de malos gobiernos morenistas”, señaló Anuar Azar Figueroa, dirigente de ese partido en el Estado de México, luego de destacar qué Acción Nacional, en tiempo y forma, presentará a los mejores perfiles para la contienda electoral del 2027 . Reiteró que «presentaremos las mejores propuestas en beneficio de las familias que viven en el Estado de México».