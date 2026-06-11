Disminuyen siete delitos de alto impacto en EdoMéx durante mayo

Con labor coordinada de Mesa de Paz

La Secretaría de Seguridad estatal destaca una tendencia a la baja en delitos como extorsión con -17 % y homicidio doloso -10 %.

Toluca, Estado de México.– Derivado del trabajo coordinado en materia de seguridad entre los tres órdenes de Gobierno que se realiza diariamente en la Mesa de Paz que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, siete delitos de alto impacto presentaron una reducción en mayo en comparación con abril; destacan extorsión y homicidio doloso, según reportes de la Secretaría de Seguridad estatal.

“En la Mesa de Paz de este miércoles, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que en mayo, 7 delitos de alto impacto presentaron una tendencia a la baja, en comparación a abril de este año. Entre los delitos, extorsión presenta una disminución de 17 %, mientras que el homicidio doloso registra una baja de 10 %”, precisó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

También descendió 14 por ciento el robo al transporte público con violencia y 11 por ciento el robo de vehículo con violencia. Otros ilícitos que bajaron son robo de vehículo sin violencia, feminicidio y robo a casa habitación con violencia.

Estos resultados son posibles gracias a la capacitación de las fuerzas de seguridad, patrullajes en puntos prioritarios, operativos en carreteras, células de reacción inmediata, inspección de carga y la denuncia ciudadana al 089.

Al respecto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que “El trabajo en equipo entre todas las autoridades nos permite avanzar en la ruta de seguridad para las y los mexiquenses. #ElPoderDeServir”.

A la sesión número 109 de la Mesa de Paz, realizada en Palacio de Gobierno, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Secretaría de Seguridad mexiquense, Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.