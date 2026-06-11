Transparencia a trámites urbanos con herramienta “Pulsar”

Recibe casi 700 solicitudes en siete meses

Metepec, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), informa que a siete meses del lanzamiento de la herramienta digital “Pulsar”, se han generado 699 solicitudes con QR para dar seguimiento en tiempo real y en la palma de la mano, a través de un teléfono móvil, a trámites urbanos y de emisión de la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE), lo que permite una gestión pública más eficiente y transparente en beneficio de ciudadanos e inversionistas.

Tania Martínez García, Subsecretaria de Desarrollo Urbano, señaló que esta herramienta es una pieza clave en la estrategia de transparencia de la actual administración, ya que permite a los interesados conocer a cualquier hora la situación real de sus expedientes, directamente desde sus dispositivos móviles, y permite que cada etapa del proceso cumpla con la normatividad.

La Sedui detalla que los QR generados por la Dirección General de Operación y Control Urbano para hacer uso de “Pulsar”, han sido principalmente para trámites de subdivisión y fusión de lotes, condominios, conjuntos urbanos y la lotificación de estos desarrollos.

Respecto al seguimiento del trámite para obtener la EVIE, la Secretaría reporta que, en el mismo lapso, la Comisión de Impacto Estatal (Coime) ha generado QR para solicitudes de proyectos de inversión de alto impacto en centros logísticos, vivienda, estaciones de servicio de hidrocarburos, industria, entre otros sectores.

Con el objetivo de consolidar una administración moderna y cercana a la gente, el usuario escanea el código QR personalizado de su solicitud para verificar los avances de su trámite sin intermediarios, desde que se ingresa hasta su conclusión.

El gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de utilizar la digitalización como una herramienta que facilita la inversión y brinda certeza jurídica al patrimonio de las familias mexiquenses.