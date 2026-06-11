¡Maná vuelve a México!

Después de encabezar la Ceremonia de Apertura del Mundial 2026

Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria

Tras encabezar la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México, MANÁ anuncia su esperado regreso al Estadio GNP Seguros el próximo 17 de diciembre, con un concierto que marcará su única presentación en México durante 2026.

La fecha forma parte de Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Para el público mexicano, este concierto tendrá un significado especial: será la única oportunidad de ver a MANÁ en vivo en el país durante 2026.

Antes de llegar a la Ciudad de México, Vivir Sin Aire Tour recorrerá algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre) y el Estadio River Plate de Buenos Aires (12 de diciembre), para culminar esta etapa de la gira en casa, en el Estadio GNP Seguros.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, la agrupación regresa a uno de los escenarios más importantes de México para celebrar 40 años de historia junto a su público.

Vivir Sin Aire Tour reunirá los himnos que han definido la carrera de MANÁ y marcado la historia del rock en español, en una producción de gran formato diseñada para conmemorar uno de los aniversarios más importantes de su trayectoria.

El anuncio llega en un momento excepcional para MANÁ. Su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los coloca nuevamente frente a millones de espectadores alrededor del mundo, reafirmando su vigencia como una de las agrupaciones más importantes de la música latina.

SOBRE MANÁ

Formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco, MANÁ llevó el rock en español al público mainstream, fusionando rock clásico, reggae y pop con ritmos latinos. Con 11 álbumes y más de 50 millones de copias vendidas, 1.3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y la impresionante cifra de 12.1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube, MANÁ ha establecido el estándar del rock latino. Recientemente ‘Oye Mi Amor’ protagonizó el álbum de Dua Lipa: “Live From Mexico” , Fher aparece como el único artista invitado dentro del proyecto.

Su innovador álbum “Dónde Jugarán los Niños” es el disco de rock latino más vendido de la historia. Durante 40 años, la incansable pasión de la banda por los shows en vivo los ha llevado a más de 30 países, dejando una estela de momentos inolvidables y trascendentales.

MANÁ ha acumulado numerosos récords en la industria, incluyendo ser la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025. Son el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles, superando a cualquier artista o banda de cualquier género.

La banda también ostenta el récord del mayor número de entradas de un grupo de rock latino en la lista Hot Latin Songs de Billboard (33 entradas) y en Latin Airplay (36 entradas). Siete de sus álbumes han alcanzado el puesto No. 1 en las listas latinas de Billboard, consolidando su estatus como la banda de rock latino con más discos en la cima de los charts.

Su impacto monumental ha sido reconocido con prestigiosos honores, incluidos 4 premios GRAMMY, 9 Latin GRAMMYs y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. MANÁ también fue nombrado Persona del Año por la Latin GRAMMY y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La influencia de MANÁ va más allá de la música. Desde hace 30 años, la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido su brazo social, combinando conservación y rescate ambiental con desarrollo social. Selva Negra es una de las iniciativas benéficas más influyentes creadas por un grupo de música latina.