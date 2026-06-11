Claudia Sheinbaum Pardo destaca mega-inversión de 4, 600 mdd de Mercado Libre

Plan México

Muestra la confianza en el país; generará 8 mil 500 empleos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la inversión de 4 mil 600 millones de dólares que anunció Mercado Libre para 2026 y que generará 8 mil 500 empleos, es muestra de la confianza que hay en el país y que avanza el Plan México.

“Esta inversión tan importante de Mercado Libre de más de 4 mil millones de dólares en nuestro país, que les agradecemos y además muestra la confianza en México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que además la confianza se refleja en la estabilidad del peso y la disminución de la inflación, que en mayo llegó a 3.94 por ciento.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que la inversión tiene como objetivo crecer su infraestructura y se implementará en 19 estados. Además, señaló que forma parte del objetivo del Plan México de dar acceso a una plataforma digital a pequeñas y medianas empresas mexicanas.

El director general de Mercado Pago México, Pedro Rivas Butcher, puntualizó que la inversión de 4 mil 600 mdd es la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre y representa un incremento de 35 por ciento respecto a la inversión realizada en el 2025. Además, resaltó que al final del año tendrán una plantilla de 42 mil trabajadores en Mercado Libre y Mercado Pago.

Detalló que los recursos incluyen inversión en capital y en gastos operativos que se destinarán principalmente en los siguientes pilares:

Fortalecer el desarrollo tecnológico de su ecosistema con innovaciones en su marketplace para seguir impulsando el comercio electrónico y soluciones financieras a través de Mercado Pago, que es hoy la aplicación financiera más descargada del país.

Seguir expandiendo su red logística, para garantizar la mejor entrega y experiencia.

Ampliar el acceso a servicios financieros para más mexicanos, más emprendedores y más servicios financieros para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Continuar posicionando sus marcas.

Generar empleos de calidad en todo el país.

Resaltó que más de un millón de pymes que utilizan sus herramientas para hacer crecer sus negocios, tienen presencia en los 32 estados del país y cuentan con una red logística que permite hacer entregas en el mismo día en 37 ciudades, Mercado Pago es la segunda cuenta digital con más usuarios en México con más de un millón de terminales de punto de venta activas, se han dado 2.5 millones de créditos a pequeños emprendimientos y negocios.

“En Mercado Libre creemos en ese potencial, por eso estamos haciendo esta apuesta por el país, para seguir construyendo las capacidades que permitan a millones de mexicanos ser parte de este futuro. Esto es una muestra de nuestro compromiso para crecer oportunidades y también para seguir entregando lo mejor para todos, lo mejor para México”, concluyó.

Sheinbaum ve complot para proyectar caos y violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de hacer un llamado a la violencia y sostuvo que, junto con sectores de la ultraderecha, existe un intento por proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México a unos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su conferencia matutina, exhibió nuevamente declaraciones del dueño de TV Azteca en las que plantea realizar acciones “más rudas” que las manifestaciones pacíficas para expresar inconformidades.

Aunque aclaró que no tiene pruebas para vincularlo directamente con las protestas recientes, cuestionó que promueva ese tipo de discursos en medio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“No tengo pruebas, pero digo que si los extremos se juntan…”, afirmó Sheinbaum al señalar que grupos radicales buscan aprovechar el escaparate internacional del Mundial para difundir la idea de que México atraviesa una crisis social.

“Los extremos se juntan y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo aseguró que desde el gobierno federal se observa una estrategia para magnificar los conflictos y transmitir al exterior una percepción negativa del país.

“Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir: ‘miren qué mal está la situación en México’. Se quiere hacer parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad”, declaró.

A pesar de las movilizaciones magisteriales y de otros grupos, Sheinbaum garantizó que la inauguración del Mundial se hará conforme a lo planeado y reiteró que su administración no recurrirá a la represión para contener las protestas.

La Presidenta difundió parte de una conversación entre Salinas Pliego y la periodista Adela Micha, en la que el empresario afirmó que las manifestaciones pacíficas no generan resultados.

Respnde Sañinas Pliego

A través de su cuenta en X, Salinas Pliego ironizó sobre las versiones que lo vinculan con las movilizaciones magisteriales y afirmó que el país enfrenta problemas más graves.

El empresario sostuvo que se le pretende responsabilizar de la crisis política y social que enfrenta el país, al tiempo que lanzó críticas al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

“Ahora resulta que, ante todo el caos que vive el país, las masacres, la inseguridad y el hartazgo de una población gobernada por un #NarcoRégimen aliado con el crimen organizado, indolente, inepto, mentiroso e incapaz… el responsable de todo es su papá, Ricardo Salinas”, escribió.

Mantiene diálogo con la CNTE

Respecto a las demandas del magisterio, Sheinbaum Pardo reiteró que no hay recursos suficientes para volver al esquema de pensiones previo a la reforma del ISSSTE de 2007, aunque aseguró que continuará el fortalecimiento de mecanismos como Pensionissste y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“No hay suficientes recursos del Estado mexicano para poder regresar a una situación como la anterior”, afirmó, e insistió en que el diálogo con la CNTE permanece abierto a través de las secretarías de Gobernación y la de Educación Pública, así como del ISSSTE, cuyos titulares cuentan con toda su representación para negociar.

Dejó abierta la posibilidad de no acudir al Fan Fest programado en el Zócalo para la inauguración del Mundial de este jueves, al señalar que deberá mantenerse atenta al desarrollo de las protestas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que la inversión de 4 mil 600 millones de dólares que anunció Mercado Libre para 2026 tiene como objetivo crecer su infraestructura y se implementará en 19 estados. Además, señaló que forma parte del objetivo del Plan México de dar acceso a una plataforma digital a pequeñas y medianas empresas mexicanas.