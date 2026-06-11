Percance celebra 20 años con “Lobo de la noche”

Banda costarricense de ska y fusión latina

Un tema fiestero con tintes funk que reafirma su apuesta por la fiesta y la alegría

Por Arturo Arellano

Desde su mudanza a la CDMX, Esteban Ramírez impulsa una nueva generación de Percance, enfocada en construir comunidades fieles, explorar géneros y mantenerse vigente a pesar de las modas, ahora con su sencillo “Lobo de la Noche”.

“Han sido 20 años ya, este año celebramos de de historia, de recorrido”, recuerda Esteban Ramírez, vocalista de Percance, al hablar de la trayectoria de la banda que nació en Costa Rica y hoy escribe un nuevo capítulo desde Ciudad de México. Hace dos años se mudó a la capital mexicana, donde se gestó una reestructuración interna marcada por un cambio generacional y decisiones “de cambio de generación y cosas muy circunstanciales, pero todo como desde el amor, desde los sueños, desde la ilusión”.

El inicio de esta etapa no fue sencillo “Vivir en otro país no es fácil, es acostumbrarse a todo, conocer lugares, conocer personas”, admite, aunque reconoce que estos dos años han sido “mágicos” pese a las complicaciones iniciales. Un punto de quiebre llegó en octubre pasado cuando abrieron a Los Caligaris en la Arena Ciudad de México: “Siento como que ya hubo como un primer paso firme y a partir de ahí han pasado cosas mágicas”.

Desde entonces, Percance se ha dejado ver en festivales y escenarios clave de la escena alternativa y latina: “Tuvimos este justo ahora el Vive Latino, abriendo con el Metropolitan a Bersuit, estuvimos ahí en un Cachiporros en el Indie Rocks, habíamos estado en el Skatex”, enumera Esteban.

“Lobo de la noche”: funk,

fiesta y ADN de Percance

Lo más reciente de la banda lleva por título “Lobo de la noche”, un sencillo que se aleja del molde habitual para entrarle de lleno al funk sin perder el sello festivo del grupo. “Es una canción muy fiestera, alegre”, describe Esteban, quien subraya que en este tema “exploramos diferentes cosas, por ejemplo, el funk, nunca lo habíamos explorado y creo que por la instrumentación que tenemos es bastante natural”.

El músico reivindica el espíritu luminoso del género: “El funk por naturaleza tiene como un espíritu alegre. Entonces fue un poco como eso y creo que también ha sido el ADN de la banda siempre, explorar un poco los géneros, disfrutar la música, la creatividad”.

Hablar de ska y fusión latina en la región implica nombrar proyectos como Los Caligaris, Panteón Rococó o Los Fabulosos Cadillacs, y Percance reclama su lugar desde una geografía particular: Costa Rica “Nuestra ubicación, que es Costa Rica, más bien, que es de donde nace el proyecto, como que la localización hace en la región centroamericana que sean ritmos como muy naturales”, explica Esteban, recordando la doble influencia sudamericana –Cadillacs, Decadentes– y mexicana –Inspector, Panteón, Maldita, Cafeta, Molotov– que ha nutrido su sonido.

Para el vocalista, esa mezcla se traduce en una vibra “bien latina” que comparte escena con bandas regionales como Rabanes o Malacates, con las que siente afinidad generacional. Pero el aporte de Percance, dice, también pasa por el discurso: “Nosotros venimos de un país que no tiene ejército, que el ‘pura vida’ es nuestro eslogan y que la verdad es que se vive bien, en paz y se disfruta y naturaleza y todo”. Esa filosofía se refleja en letras que buscan inspirar.

Estrategia digital, y

nuevas generaciones

Mantenerse vigentes dos décadas después implica repensar el proyecto desde cero, y Esteban lo tiene claro. “Yo lo veo como dos etapas de Percance, los 18 años para atrás, que era cuando estábamos en el proyecto que veníamos del colegio… y éramos otras personas diferentes, porque esposas, hijos, divorcios, deudas, trabajos, la vida cambia y sos otra persona de ese chiquito colegial”, confiesa.

La mudanza a México significó abrazar la banda como plan de vida: “Hoy en día, después de que me vine para acá, que reestructuré todo, siento que lo abrazo ya desde la conciencia de que sí o sí es mi plan de vida”. Desde ahí, entiende el proyecto casi como un negocio que debe adaptarse para sobrevivir.

En ese contexto, la clave está en el contenido y la construcción de comunidad: “Empezás a analizar el contenido para redes, cómo atraés, cómo hacés construir comunidades muy fieles. Obviamente me encantaría llegar a llenar un estadio, pero si no pasa, siento que en lo que sí tengo alcance… construir comunidades de 100, de 500, de 1000, de 2000 personas cercanas, que sean súper fans, que quieren ir a todos los conciertos”.

Esa estrategia, dice, se parece a la vieja “guerrilla” de reparto de flyers que practicaban bandas como Los Auténticos Decadentes: “te construye como proyecto y te logra hacer sobresalir y durar en el tiempo, que es un poco el reto, más allá del género musical”.

En el terreno de las colaboraciones, Percance ya cumple muchos de sus sueños. “Tenemos más de las que en algún punto soñé. Tenemos Decadentes, tenemos Caligaris, tenemos Inspector, y son bandas que yo veía de chiquito”, celebra. Al final del día, insiste, la brújula no deben ser los números: “Mientras más sincero sea uno con lo que hace, mejor la vas a pasar… si estás como en búsqueda de números y eso es éxito, si eso es todo, te quemas, te fundís”.

Al final de la charla, Esteban cierra con gratitud y mirada puesta en lo que viene: “Nos pueden seguir en todas las plataformas, que es la forma de estar conectados… muy ilusionado y agradecido por estar aquí en México”. En el horizonte inmediato asoman posibles presentaciones en Fan Fest del Mundial, la celebración de los 20 años en Costa Rica en noviembre y una fecha en el festival Península en Tijuana, compartiendo cartel con Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón.