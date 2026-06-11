La SACM impulsa avances históricos en defensa del Derecho de Autor

Reporta crecimiento sostenido durante el primer semestre de 2026

Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, presentó el primer Informe de Actividades 2026 ante la Asamblea General Ordinaria de Socios

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) rinde su primer Informe de Actividades 2026 ante la Asamblea General Ordinaria de Socios informando avances significativos en la defensa del Derecho de Autor, la gestión de repertorios y el fortalecimiento de su comunidad creativa. La SACM reafirma su posición como una de las sociedades de gestión colectiva más sólidas a nivel mundial, con un crecimiento general del 20 % en su recaudación respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos resultados, hoy México representa más del 36 % de la recaudación en la región de América Latina y el Caribe, consolidándose como uno de los mercados musicales más relevantes.

Un hito fundamental del semestre fue la publicación, el 14 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, del decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo en materia de Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías. Esta reforma protege la imagen y la voz de los artistas e intérpretes frente a la IA, y convierte a México en el primer país de América Latina en contar con dicha ley.

En ese marco, también se dio seguimiento a la iniciativa de «Derechos Compensatorios», orientada a generar mecanismos de remuneración para los creadores en dispositivos digitales, alineada con modelos implementados en más de 80 países. Por otra parte, la institución participó en foros en los estados de Sonora, Tamaulipas y Nuevo León para impulsar reformas que incorporen la obligación de contar con licencia de la SACM para el uso de música en espectáculos públicos y establecimientos comerciales.

En este mismo sentido, durante el Informe se mencionó la presencia de la SACM en la Junta Anual de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Ixtapa, Zihuatanejo, y en la reunión con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) en Aguascalientes para fortalecer el diálogo para una mayor valoración y justa retribución de las compositoras y los compositores por el uso de sus obras musicales.

En el ámbito del licenciamiento digital (streaming, entretenimiento, fitness, ambientación musical y transmisiones en vivo) se amplió el alcance del repertorio administrado por la SACM y EMMAC–SACM para generar nuevas oportunidades de ingresos para los titulares de derechos. También se incorporaron plataformas en sectores como pódcasting, karaoke, enseñanza musical y musicalización para videojuegos.

En el entorno internacional, la SACM participó activamente en las asambleas generales de la CISAC y BIEM en París, en donde asistimos a los festejos por los 100 años de la CISAC en defensa de la creatividad humana de los más de 5 millones de compositoras y compositores que representa mediante más de 220 sociedades miembros en 111 países, así como a la conmemoración por el 175.º aniversario de la SACEM, además de las reuniones del Consejo de Administración en Sídney, el Comité Jurídico Regional de América Latina en Bogotá, el Comité Europeo en Valencia y el Comité Latinoamericano y del Caribe en Punta del Este. En estos encuentros los directivos de la institución fijaron posturas firmes sobre temas nodales como la inteligencia artificial y los desafíos que presenta la defensa del Derecho de Autor ante el desarrollo tecnológico.

También se concurrió al evento organizado por la International Confederation of Music Publishers (ICMP) en Berlín y a la reunión del Consejo Consultivo Internacional de Creadores de Música (CIAM) en Bangkok, donde se abordaron temas de metadata, nuevas tecnologías y los retos emergentes para la gestión de repertorios musicales en el entorno digital. Asimismo, se instrumentaron visitas técnicas a las sociedades hermanas AGADU en Uruguay y SADAIC en Argentina; a esta última se le entregó un reconocimiento por su 90 aniversario.

Roberto Cantoral Z. externó que 2026 es un año de retos que la SACM está afrontando con la fortaleza de su comunidad creativa y en unión con las sociedades autorales del mundo.

La SACM organizó la sexta edición de Voz a tu Voz

Internacional de la Mujer, reuniendo a destacadas figuras de la música, el arte, la justicia y el pensamiento en espacios de reflexión e intercambio creativo. Asimismo, la institución firmó un Memorando de Entendimiento con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para impulsar acciones de sensibilización, inclusión y promoción de los derechos humanos a través de la música.

Destacó en el primer Informe de Actividades 2026 que por primera vez tuvo lugar BYMA Academy en El Cantoral, encuentro organizado por FCO Group en colaboración con la SACM, que reunió a destacadas voces del ecosistema musical –compositores, artistas, directivos, mánagers, editores y ejecutivos de plataformas digitales– para dialogar sobre Derechos de Autor, inteligencia artificial y los retos de la industria creativa.

Los maestros Martín Urieta, Memo Méndez Guiú, Horacio Palencia, Rafael Pérez Botija, Miguel Luna y directivos de las diferentes áreas de la SACM participaron en el programa académico: SACM University, en el que se abordaron los temas más relevantes del medio musical.

El Taller de Composición TCSACM reportó más de 640 reconocimientos y participaciones destacadas de sus alumnos en concursos, showcases y festivales durante el semestre. Entre los logros más sobresalientes: Bárbara

Williams obtuvo el primer lugar en el Festival Internacional de Cantautores «Abril para Vivir» en España; Vivir Quintana fue seleccionada para el Festival South by Southwest; Leiden fue reconocida como Mejor Artista Indie Woman en los Monster Music Awards, y Katheryn Banegas ganó Arroba Talento 2026.

En materia de identidad cultural, la SACM concluyó el Primer Laboratorio de Creación de Músicas Tradicionales y de Concierto LabSACM; durante ocho meses, más de 40 personas compositoras de distintos estados del país crearon 75 obras como resultado de los saberes compartidos por grandes maestras y maestros en clases, diálogos y conferencias magistrales. Por otra parte, se impulsaron las Jornadas INBAL–SACM 2026, encuentro que reunirá a más de 60 compositores de todo el país. Asimismo, se lanzó la convocatoria del Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, certamen que en esta edición reconocerá una obra inspirada en el bolero, género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Además, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en su 80 aniversario, emitió una convocatoria para la realización de ocho cortometrajes cuya musicalización estará a cargo de creadores de la SACM.

La SACM acordó con el Instituto Bolero México, con el Centro de Estudios de Historia de México Carso y con destacadas figuras del ámbito editorial el desarrollo de una plataforma digital dedicada a la preservación, difusión y proyección del legado histórico, cultural y artístico del bolero. Asimismo, se trabajó en coordinación con medios de comunicación nacionales e internacionales para mantener viva la memoria de las autoras y los autores de nuestro Catálogo de Oro, ejemplo de ello es la colaboración con la BBC del Reino Unido para la realización de un programa dedicado a la maestra Consuelo Velázquez; además, recordamos a Rubén Fuentes, Tomás Méndez y José Alfredo Jiménez en el centenario de su natalicio.

Por lo que respecta a los artífices de la música actual, durante la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 las maestras Joy Huerta y Julieta Venegas fueron honradas con los premios Espíritu de Cambio y Excelencia Artística, respectivamente, mientras que en los Premios Lo Nuestro fueron reconocidos los socios SACM: Majo Aguilar, Ha*Ash, Yuridia, Carín León, Edén Muñoz, Alejandro Sánz, Ale Zéguer, Omar Angulo Robles, Joss Favela, Omar Jaffet Cárdenas, Tláloc Noriega, Iván Gámez y Luis Mexia.

Los resultados del primer semestre de 2026 reafirman el compromiso de la SACM con la protección del Derecho de Autor, la justa retribución a los creadores y la adaptación permanente a una industria en constante transformación. La SACM continúa avanzando como referente institucional en México y ante el mundo, con la convicción de que proteger el derecho de autor es también alentar la creatividad, la cultura y el poder de la música para emocionar y transformar al mundo.