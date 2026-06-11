Fue un arranque de Mundial bajo estado de sitio

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Les echaron montón y simplemente no los dejaron pasar. Todos quedaron lejos del Estadio Azteca.

La presidenta Claudia Sheinbaum sacó miles de policías y granaderos y les cerró el paso a los manifestantes e inconformes al estadio donde al final se celebró sin mayores contratiempos la ceremonia inaugural del Mundial 2026 para ser disfrutado en todo el mundo.

Mientras, en la Ciudad de México, una de las más grandes y complejas megalópolis en el mundo, se vivieron momentos insospechados e inesperados, de fuerte tensión social y gremial.

Asediada, invadida y prácticamente asaltada por miles de manifestantes llegados de todas partes del país, que marcharon desde todos los puntos cardinales con el único objetivo, todos y cada uno, de llegar al Estadio Azteca o Banorte, donde arrancaría el Mundial de Futbol, para expresar ahí sus reclamos.

Desplegados por todas las avenidas que dan acceso al estadio, cientos, miles de granaderos, policías y grupos de choque implementados por la autoridad, pertrechados tras sus propios escudos y protegido por sus cascos antimotines, todos a su vez amontonados tras vallas metálicas de casi tres metros de alto, esperaron impacientes, nerviosos, el asalto de los miles de maestros de la CNTE, que a su vez fueron acompañados por normalistas de Ayotzinapa y a quienes se unieron auto transportistas que así reclamaron una vez más el fin de las extorsiones y asaltos con violencia del crimen organizado a lo que suman los moches que les aplican todas las policías que se encuentran a lo largo de sus recorridos de ciudad en ciudad.

A estos contingentes se sumaron los de miles de agricultores y campesinos que reclaman mejores precios a sus productos, el acceso al agua y fertilizantes que requieren que se les proteja del cobro de piso a que son sometidos por el crimen organizado.

Este movimiento se incrementaron con contingentes de madres buscadoras y de estudiantes que, como los del Politécnico, reclamaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para la remoción del director del Instituto.

Y así surgen otros inconformes que ya sumados en una multitudinaria marcharon rumbo al Estadio Azteca.

Tras las murallas de acero, los granaderos y policías se convirteron en agentes de migración que exigieron que vecinos y quien buscara pasar, les mostraran su credencial del INE, o su boleto al estadio, a fin de comprobar que viven en la zona o que tenían derecho a ver el partido inaugural.

Todo bajo un absoluto estado de sitio.

Trump dice preparar el golpe final al narco y al T-MEC

Hay muchos que todavía no creen que Donald Trump vaya a cumplir sus amenazas de realizar operativos militares directos en México contra cárteles, políticos y funcionarios vinculados al narco ya sea para exterminarlos o para llevárselos a ser procesados por sus tribunales.

Tampoco lo consideran como una amenaza real para la vigencia del T-MEC porque, dicen, este tratado deja muchos miles de millones de pesos a empresarios e industriales y al sistema financiero norteamericano.

Consideran que los aguacates, las frutas y otros productos que se producen y fabrican o arman en México son esenciales para satisfacer a los ciudadanos estadounidenses y que esto, convertidos en votantes, se convertirán en el principal obstáculo para que Trump acabe con el T-MEC.

Entre quienes creen que Trump es alguien que habla mucho, pero no puede hacer gran cosa, están sin duda la presidenta Claudia Sheinbaum y sus gabinetes de Seguridad y Económico.

Lo cierto es que Trump se ve cada vez más decidido a hacer lo que dice.

Y el miércoles, en conferencia de prensa desde el Salón Oval de la Casa Blanca, indicó que ya están más que dadas las condiciones de comenzar a actuar por tierra en México contra los cárteles de las drogas y sus líderes.

Consideró que los resultados de sus ataques en el mar contra el tráfico de drogas ha resultado un éxito y que prácticamente ha detenido ya cualquier flujo de estupefacientes hacia los EU.

Y que por ello ahora le toca hacerlo por tierra. Y su objetivo inicial y principal es México al que ha calificado como el epicentro de todo lo que le hace daño a EU en cuestión de narcóticos.

En cuanto al T-MEC, indicó:

“… no sé si voy a renovarlo, porque para ser sincero con ustedes, Estados Unidos lo hace mucho mejor.

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos y tienen que tratarnos mejor.

“Con México y Canadá tenemos déficits comerciales, deberíamos tener excedentes con ellos: no necesitamos sus coches, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía, nada de lo que ellos tienen.

“Lo principal que conseguí (en la revisión anterior) es que fuera un acuerdo mucho mejor que el NAFTA, mucho mejor, era una buena oferta… un mejor trato por una razón, nos daba el derecho de terminarlo…”, indicó.

Hoy está en eso, en decidir si lo continúa o no, aunque prevalece su idea de que el T-MEC no beneficia a EU.

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